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Bharti Singh Son Gola : जब गोला ने की तेजस्वी प्रकाश के सैलून में पेडीक्योर करवाने की जिद, भारती सिंह ने शेयर किया वीडियो

भारती सिंह के बेटे गोला की प्यारी जिद ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 24, 2026, 10:11 AM
जब गोला ने की तेजस्वी प्रकाश के सैलून में पेडीक्योर करवाने की जिद, भारती सिंह ने शेयर किया वीडियो

मुंबई: टीवी के सितारे अपने काम के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, खासकर जब बात उनके बच्चों की हो। उनकी क्यूट हरकतें और मासूमियत फैंस को खूब पसंद आती हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो जाती हैं। ऐसा ही एक प्यारा सा वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें मशहूर कमीडियन भारती सिंह के बेटे की मासूम जिद ने हर किसी का दिल जीत लिया है।

इस वीडियो में उनका 3 साल का बेटा लक्ष, जिसे प्यार से गोला कहते हैं, एक खास डिमांड करता नजर आ रहा है।

 

दरअसल, भारती सिंह ने अपने यूट्यूब व्लॉग में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बताती हैं कि उनका बेटा गोला तेजस्वी प्रकाश के नए खुले सैलून में जाना चाहता है और वहां जाकर पैडीक्योर करवाना चाहता है।

 

वीडियो में देखा जा सकता है कि भारती इस बात को लेकर काफी हैरान हैं कि इतनी छोटी उम्र में उनका बेटा ऐसी चीजों के बारे में सोच रहा है।

 

व्लॉग में एक मजेदार मोमेंट तब आता है, जब भारती तेजस्वी प्रकाश को फोन लगाती हैं और उन्हें अपने बेटे की इस जिद के बारे में बताती हैं। फोन कॉल के दौरान भारती के पति हर्ष लिम्बाचिया भी मौजूद होते हैं, जो हंसते हुए बताते हैं कि लक्ष सच में पैडीक्योर करवाना चाहता है।

 

इस पर तेजस्वी प्रकाश कहती हैं कि बच्चे की इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए और उसे सैलून लेकर आ जाओ।

 

इससे पहले के एक व्लॉग में भारती सिंह ने बताया था कि उनका बेटा गोला तेजस्वी प्रकाश का बहुत बड़ा फैन है। वह अक्सर उनके बारे में पूछता रहता है और जानना चाहता है कि वह कब मिलने आएंगी। जब भी तेजस्वी उनसे मिलती हैं, तो वह गोला के लिए चॉकलेट लेकर आती हैं।

 

बता दें कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने 2017 में शादी की थी, और उनका पहला बेटा, लक्ष्य (गोला), साल 2022 में हुआ था। इसके बाद उनके घर 19 दिसंबर 2025 को दूसरे बेटे का जन्म हुआ। इस कपल ने अपने बेटे का नाम यशवीर रखा, जिसे वे प्यार से 'काजू' बुलाते हैं।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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