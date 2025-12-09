भारतीय सेना को समर्पित गानों के लिए शंकर महादेवन को मिला सम्मान

मुंबई, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर और कंपोजर शंकर महादेवन की गायिकी का आज हर कोई कायल है। उनके संगीत ने न सिर्फ युवाओं बल्कि हर उम्र के लोगों में देशप्रेम की भावना जगाई है और इसके लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।

हाल ही में शंकर महादेवन को दिल्ली में एक खास सम्मान मिला था। संगीतकार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर सम्मानित किया। यह सम्मान शंकर ने उन गानों को समर्पित किया, जिनके जरिए उन्होंने देश के बलिदान और शौर्य को आम लोगों तक पहुंचाया है।

सम्मान मिलने के बाद शंकर महादेवन ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनके साथ उन्होंने लिखा, "ये मेरी जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक था, जब मुझे दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर सम्मान दिया। मेरे संगीत के माध्यम से हमारे जवानों की भावना और उनके त्याग को देश-दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश को सम्मान मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये पल मैं मेरी जिंदगीभर नहीं भूलूंगा।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैं भारतीय सेना के नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं।"

शंकर महादेवन ने खास धन्यवाद रिटायर्ड कमांडर सुजीत नारायण को भी किया। उन्होंने लिखा, "एक खास धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र और प्रेरणा रहे रिटायर्ड कमांडर सुजीत नारायण को, जिन्होंने यह संभव किया। मेरे लिए देश का जवान भगवान के समान है।"

शंकर महादेवन को सॉन्ग तारे जमीन पर और 1998 के इंडी-पॉप एल्बम 'ब्रेथलेस' के लिए जाना जाता है। आज भी उनके गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट करते रहते हैं। संगीतकार ने हाल ही में मुंबई में रेस्टोरेंट्स की एक श्रृंखला शुरू की।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी