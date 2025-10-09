भरतनाट्यम नृत्यांगना स्वाति भिसे के घर से कई कीमती साड़ियां चोरी, केस दर्ज

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। भरतनाट्यम नृत्यांगना, कोरियोग्राफर, शिक्षक और निर्माता स्वाति भिसे के घर चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि उनके घर में काम करने वाली नौकरानी ने घटना को अंजाम दिया। जो साड़ियां स्वाति भिसे की अलमारी से गायब हुई हैं, उनकी कीमत लगभग 45,500 है।

मुंबई की मालाबार हिल पुलिस ने नौकरानी अंजना मुक्त्तिप्रकाश के खिलाफ बीएनएस की धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

स्वाति भिसे मालाबार हिल क्षेत्र में नेपियन सी रोड पर स्थित एक बिल्डिंग में रहती हैं, जहां सुरक्षा हमेशा चाक-चौबंद रहती है, लेकिन घर में काम करने वाली नौकरानी ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया।

दरअसल स्वाति भिसे को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना था। उन्होंने तैयार होने के लिए जब अपनी अलमारी खोली तो हैरान हो गईं। नृत्यांगना की अलमारी से कई महंगी और डिजाइनर साड़ियां गायब थीं। जब उन्होंने अपने मौजूदा स्टाफ से पूछताछ की तो उन्हें नौकरानी अंजना मुक्तीप्रकाश के बयानों में विरोधाभास लगा। स्वाति भिसे ने तुरंत अंजना मुक्तीप्रकाश के बैग की तलाशी ली तो उसमें से सिल्वर जरी वाली बनारसी साड़ी मिली। इसके बाद स्वाति भिसे ने नौकरानी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया।

पुलिस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बाकी साड़ियों को बरामद करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि जो साड़ियां स्वाति भिसे की अलमारी से गायब हुई हैं, उनमें टसर सिल्क, चंदेरी लखनवी, बनारसी और इकत जैसी साड़ियां शामिल हैं।

स्वाति भसे इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहती हैं और अपनी डांस वीडियो से फैंस का दिल जीतती रहती हैं। उन्होंने नवरात्रि के नौ दिन मां को समर्पित करते हुए अलग-अलग डांस भी किए थे, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं।

स्वाति के फॉलोवर्स काफी कम हैं, लेकिन उनपर प्यार बरसाने वालों की कमी नहीं है। उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उन्होंने जापान और चीन के सबसे पुराने ओपेरा में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है।

स्वाति ने फिल्म भी डायरेक्ट की है। उन्होंने फिल्म 'द वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी' को डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में उनकी बेटी देविका भसे ने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई है।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी