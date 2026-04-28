Bollywood Villain : पूनम ढिल्लो ने भावुक मन से दी भरत कपूर को श्रद्धांजलि, 'नूरी' ने बदली थी दोनों की किस्मत

मुंबई: दशकों से हिंदी सिनेमा में विलेन के रूप में दर्शकों को डराने वाले भरत कपूर का निधन सोमवार को हो चुका है। अभिनेता का अंतिम संस्कार भी सोमवार की शाम को सायन अस्पताल के पास मौजूद श्मशान घाट में किया गया।

इस मौके पर हिंदी सिनेमा के कई अभिनेता और परिवार के करीबी लोगों को देखा गया। अब उनके साथ पर्दे पर अपना जादू चलाने वाली पूनम ढिल्लो ने अभिनेता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है और अपनी पुरानी फिल्म 'नूरी' को भी याद किया है।

भरत कपूर ने कई फिल्मों में काम किया और सहायक रोल भी निभाए, लेकिन फिल्म 'नूरी' उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इसी फिल्म के जरिए उन्हें बतौर विलेन पहचान मिली। फिल्म में लीड रोल में पूनम ढिल्लो और फ़ारुक शेख़ लीड रोल में थे और भरत कपूर दोनों के प्यार के दुश्मन। इसी फिल्म को याद कर पूनम ढिल्लो ने फिल्म का पोस्ट शेयर कर अभिनेता को विनम्र श्रद्धांजलि दी है।

उन्होंने लिखा, "एक जेंटलमैन, अच्छे को-एक्टर, परफेक्ट फैमिली मैन और एक सीधे-सच्चे इंसान। बहुत हैंडसम अभिनेता और आवाज भी बहुत प्यारी, बहुत कुछ कहना चाहती हूं लेकिन शब्द नहीं हैं।" उन्होंने आगे लिखा, "वाह, क्या लैंडमार्क फिल्म थी, जिसे हम दोनों ने साथ किया था।" पूनम ढिल्लो के अलावा, निर्माता-निर्देशक अशोक पंडित ने भी अभिनेता की फोटो पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी।

साल 1979 में रिलीज हुई नूरी साल की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने अपनी रोमांटिक प्रेम कहानी और दुखद अंत से दर्शकों को भावुक होने के लिए मजबूर कर दिया था। फिल्म का निर्माण यश चोपड़ा ने किया और निर्देशन मनमोहन कृष्ण ने किया। नूरी में कश्मीर की वादियों में खिल रही प्रेम कहानी को दिखाया गया, लेकिन सच्चे प्रेम को गुंडों की नजर लग जाती है। फिल्म का गाना 'आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा' बहुत पसंद किया गया था और आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है।

खास बात यह भी है कि बतौर विलेन भरत कपूर को सिनेमा में पहचान मिली। इस फिल्म में उन्होंने बशीर खान नाम के विलेन का रोल प्ले किया था, जबकि फिल्म नूरी पूनम ढिल्लो के करियर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म के हिट होते ही भरत कपूर और पूनम ढिल्लो दोनों की किस्मत ने नया मोड़ लिया।

--आईएएनएस

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