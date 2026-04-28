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Bharat Kapoor : दिग्गज फिल्म और टीवी अभिनेता भरत कपूर का 80 वर्ष की आयु में निधन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 30, 2026, 05:44 AM
दिग्गज फिल्म और टीवी अभिनेता भरत कपूर का 80 वर्ष की आयु में निधन

मुंबई: दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता भरत कपूर का सोमवार को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

हालांकि, उनकी मृत्यु का सटीक कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले चार दिनों से उनकी तबीयत खराब थी।

खबरों के मुताबिक, उन्हें मुंबई के सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार और अन्य परिजनों की ओर से अभी आधिकारिक बयान का इंतजार है।

फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर की पुष्टि की। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर दिवंगत अभिनेता की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "दिग्गज रंगमंच और फिल्म अभिनेता के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ।"

उन्होंने लिखा, "भरत कपूर, मेरे करियर के शुरुआती दिनों में उनके साथ काम करने की बहुत अच्छी यादें हैं। एक महान इंसान। ओम शांतिः।"

भरत कपूर हिंदी मनोरंजन उद्योग में एक जाना-पहचाना नाम रहे हैं। वे 1970, 80 और 90 के दशक में टेलीविजन और फिल्मों में नियमित रूप से दिखाई देते रहे हैं।

एक अभिनेता के रूप में लगभग 4 दशकों के अपने कार्यकाल के दौरान वह 'नूरी' (1979), 'राम बलराम' (1980), 'लव स्टोरी' (1981), 'बाजार' (1982), 'गुलामी' (1985), 'आखिरी रास्ता' (1986), 'सत्यमेव जयते' (1987), 'स्वर्ग' (1990), 'खुदा गवाह' (1992), और 'रंग' (1993) जैसी कुछ उल्लेखनीय प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे।

उनकी फिल्मोग्राफी में बरसात' (1995), 'साजन चले ससुराल' (1996) और 'मीनाक्षीः ए टेल ऑफ थ्री सिटीज' (2004) भी शामिल है।

इसके अलावा, भरत कपूर कई टेलीविजन शो जैसे कैम्पस, परंपरा, राहत, सांस, अमानत, भाग्यविधाता, तारा, चुनौती और कहानी चंद्रकांता में भी नजर आए।

भरत कपूर ने विभिन्न शैलियों में कई तरह की भूमिकाएं निभाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक, सहायक किरदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व की भूमिकाएं निभाई हैं।

--आईएएनएस

 

 

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