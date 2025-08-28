भर पेट मोदक खाने के लिए आमिर खान के दामाद नूपुर शिखरे ने अपनाया अनोखा तरीका

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। गणेश चतुर्थी यानी मोदक का त्योहार... इस दिन हर कोई भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक का भोग लगाता है और फिर खुद भी इस स्वादिष्ट मिठाई का आनंद उठाता है। बच्चे हों या बड़े, महिलाएं हों या बुजुर्ग, मोदक का स्वाद सबको खूब भाता है। मोदक को लेकर कुछ ऐसी ही दीवानगी है आमिर खान के दामाद और फिटनेस ट्रेनर नूपुर शिखरे की, जो एक्सरसाइज में इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि गणेश चतुर्थी पर दिल खोलकर मोदक खा सकें।

नूपुर शिखरे आमिर खान की बेटी आयरा खान के पति हैं। वह खुद को फिट रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी मेहनत को एक खास मकसद से जोड़ा, और वह है उनका पसंदीदा मोदक।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में नूपुर पुल-अप्स करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी कमर पर वजन बांधा हुआ है। शुरुआत में वह 10 किलो वजन के साथ पुल-अप्स करते हैं। फिर धीरे-धीरे इस वजन को बढ़ाते जाते हैं, पहले 20 किलो, फिर 30 और आखिर में 40 किलो वजन के साथ वह पुल-अप्स करते दिखाई देते हैं।

इस वीडियो के साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन भी लिखा- "मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि दिल खोलकर मोदक खा सकूं।"

नूपुर का यह अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

बता दें कि पुल-अप्स एक बेहद असरदार कंपाउंड एक्सरसाइज है, जो खासतौर पर पीठ, कंधों और हाथों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए की जाती है। जब कोई बिना वजन के पुल-अप्स करता है, तो वह बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है। जब शरीर पर वजन बांधा जाता है, तो यह एक्सरसाइज और भी कठिन हो जाती है, जिससे मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और उन्हें ज्यादा ताकतवर बनने में मदद मिलती है।

वजन के साथ पुल-अप्स करने से शरीर की ताकत और सहनशक्ति दोनों में सुधार होता है। इसके अलावा, ये एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म को भी तेज करती है, जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त फैट कम होता है। यही वजह है कि पुल-अप्स वजन नियंत्रित रखने और फिटनेस बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तरीका माना जाता है।

