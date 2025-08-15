बिहार में 'एसआईआर' पर बोले खेसारी लाल यादव, 'जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए'

पटना, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पटना में आज भोजपुरी मेगास्टार खेसारी लाल यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव से उनके घर पर मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी से उनकी इस मुलाकात को लेकर ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या वह चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं?

इस पर खेसारी लाल यादव ने अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा, "बस ऐसे ही भाई (तेजस्वी यादव) का आशीर्वाद लेने आए थे। अरे नहीं-नहीं, हम तो बस प्यार जताने आए थे और प्यार लेने आए थे। हम फिल्मों में हीं सही हैं, हम ऐसे हीं गर्दा उड़ा रहे हैं। बस चाहते हैं, बिहार के लिए जो भी बेहतर हो वही हो। ये तो जनता बताएगी कि प्रदेश के लिए कौन बेहतर कर रहा है। हम अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, अच्छी फिल्में कर रहे हैं, और अच्छे गाने गा रहे हैं। हम जहां हैं, वहां बेहतर कर रहे हैं।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनको लगता है कि तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता हैं, तो उन्होंने कहा, "बिल्कुल हैं और बिहार की सत्ता में उन्हें आना भी चाहिए और ये बात लोगों को ज्यादा समझ में आती होगी। मैं तो बॉम्बे में रहता हूं, बिहार की जनता ज्यादा जानती है। जहां मुझे सम्मान मिलता है, मैं वहां जाता हूं। बस ऐसे ही परिवार के बारे में वो मुझसे पूछ रहे थे, और मैंने उनके परिवार के बारे में पूछा। साथ ही चाचा (लालू यादव) का आशीर्वाद लेने आए थे।"

क्या आने वाले वक्त में खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "देखिए, कल में मैं जीता नहीं हूं, मैं आज में जीता हूं। आज मैं एक कलाकार हूं, एक हीरो हूं। कल क्या होगा, मुझे पता नहीं। अभी नहीं, भैया हमेशा कहते रहते हैं, अपनी विचारधारा रखते हैं कि आप लड़ो, लेकिन वो खुद ही इतना अच्छा कर रहे हैं, बिहार को संभाल के चल रहे हैं, मुझे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। आने वाले समय का मुझे पता नहीं है।"

बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर पटना से दिल्ली तक राजनीति घमासान मचा हुआ है। इस पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। जो सही है उसका समर्थन होना चाहिए। जो गलत है उसको गलत बोलना भी चाहिए।

–आईएएनएस

जेपी/जीकेटी