भोपाल रवाना हुए एआर रहमान और रामचरण, 'पेड्डी' के गाने की लॉन्च से पहले दिखी शानदार बॉन्डिंग

मुंबई, 23 मई (आईएएनएस)। सुपरस्टार रामचरण और ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी हो चुका है और अब इसके गाने को लेकर दर्शकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच एआर रहमान ने इंस्टाग्राम पर एक खास तस्वीर साझा की, जिसने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है। तस्वीर में रहमान और रामचरण साथ में भोपाल रवाना होते दिखाई दिए।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीर में एआर रहमान और रामचरण एक चार्टर्ड फ्लाइट के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दोनों कैमरे की तरफ देखते हुए पोज दे रहे हैं। वे फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं।

इस तस्वीर के साथ एआर रहमान ने एक छोटा सा कैप्शन लिखा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'पेड्डी के साथ भोपाल जा रहा हूं।' इसके साथ उन्होंने फिल्म और गाने के लॉन्च से जुड़े टैगिंग भी की।

बता दें कि फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। ट्रेलर में रामचरण का किरदार कई खेलों में माहिर होता है। वह कभी क्रिकेट खेलते नजर आते हैं, तो कभी कुश्ती लड़ते और तो कभी दौड़ लगाते दिखाई देते हैं। फिल्म में उनका किरदार अपनी मेहनत और ताकत के दम पर हर चुनौती को पार करता है। गांव के लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं।

हालांकि फिल्म की कहानी सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि जैसे-जैसे पेड्डी की लोकप्रियता बढ़ती है, वैसे-वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। खासकर एक घमंडी जमींदार उसकी सफलता से जलने लगता है। इसके बाद कहानी में जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। फिल्म में कई बड़े एक्शन सीन्स भी शामिल हैं।

फिल्म में रामचरण के साथ जान्हवी कपूर भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। इसके अलावा शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं। 'पेड्डी' फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

--आईएएनएस

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