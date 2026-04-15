भूमि पेडनेकर का ऋषिकेश से गहरा नाता, एक्ट्रेस ने बताई शहर की खासियत

मुंबई, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। फिल्मों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री भूमि पेडनेकर हाल ही में ऋषिकेश में थीं। इसकी कुछ खास झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की।

पोस्ट किए गए वीडियो में भूमि ऋषिकेश में सैर पर दिखाई दे रही हैं। इस दौरान अभिनेत्री ने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया और उस जगह की दिव्य ऊर्जा को महसूस किया।

भूमि ने पोस्ट में बताया कि वह देहरादून में एक इवेंट के लिए जा रही थीं, लेकिन ऋषिकेश ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने यह भी बताया कि इस शहर में वह पहली बार 2011 में अपने पिता को अंतिम विदाई देने आई थीं। फिर, उन्हें अपनी पहली फिल्म 'दम लगा के हईशा' की शूटिंग के लिए फिर से आना पड़ा था।

अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "मैं यहां आने वाली नहीं थी, लेकिन एक इवेंट के सिलसिले में मुझे देहरादून जाना था और ऋषिकेश ने मुझे अपने पास बुला लिया।"

उन्होंने आगे लिखा, "गंगा के पास मैं पहली बार अपने पिता को अलविदा कहने आई थी। फिर अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के लिए भी यहीं आना पड़ा। शायद इसी वजह से यह मुझे सिर्फ एक जगह नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी जगह लगती है जहां मैं बार-बार लौट आती हूं।"

भूमि ने लिखा कि ठीक होना (हीलिंग) हमेशा सीधा नहीं होता। कभी-कभी यह सुबह छह बजे बिना किसी प्लान के नदी के किनारे पहुंच जाने जैसा होता है, जहां नदी आपको पहले से जानती लगती है।

उन्होंने लिखा, "खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं कि इस शहर से मेरा गहरा नाता जुड़ा है।"

साल 2015 की हिंदी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'दम लगा के हईशा' में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह हरिद्वार की गलियों, गंगा के घाटों और स्थानीय घरों में शूट की गई पहली बॉलीवुड फिल्म थी।

यह शरत कटारिया द्वारा निर्देशित एक सफल हिंदी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जो एक कम पढ़े-लिखे लड़के और उसकी अधिक वजन वाली शिक्षित पत्नी के बीच की प्रेम कहानी है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम