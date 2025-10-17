भक्ति और संगीत का संगम, टी-सीरीज का नया 'माता रानी की भेंट' गाना रिलीज

मनोरंजन

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। टी-सीरीज अपने प्रशंसकों के लिए एक-से-बढ़कर एक गाने और भक्ति गीत रिलीज करते रहते हैं। इसी बीच शुक्रवार को भी नया देवी गीत 'माता रानी की भेंट' रिलीज किया।

टी-सीरीज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने की क्लिप शेयर की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "एक ही धुन में आस्था, संगीत और मां की भक्ति। 'माता रानी की भेंट' गाना अब रिलीज हो गया है।"

यह गाना नवरात्रि की थीम पर आधारित है और माता रानी की महिमा को सुंदर ढंग से दर्शाता है। गाने के बोल और संगीत श्रोताओं के दिलों को छूने में सक्षम हैं, जो भक्ति के रंग में रंगे इस पर्व को और भी खास बनाते हैं।

इस भक्ति गीत की खासियत इसके संगीत और बोल हैं, जिन्हें कुंवर अंशिष्ठ ने लिखा और संगीतबद्ध किया है।

उनके गाने के बोल में माता रानी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। गाने को उज्वल गजभार की मधुर आवाज ने और भी जीवंत बना दिया है। गाने का वीडियो भी बेहद आकर्षक है, जिसमें माता रानी की महिमा को प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है।

'माता रानी की भेंट' सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं पर उपलब्ध है।

यह गाना भक्तों के लिए एक आदर्श भक्ति भेंट है, जो मां दुर्गा की कृपा और शक्ति का गुणगान करता है। टी-सीरीज अक्सर भक्ति गीत रिलीज करता रहता है। इससे पहले इन्होंने मनोज मुंतशिर शुक्ला की आवाज में राम भगवान पर आधारित भक्ति गीत ‘जहां श्री राम रहते हैं’ रिलीज किया था। गीत को गायक ऋषि सिंह ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। गीत के बोल मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखे हैं, जो अपनी भावपूर्ण लेखनी के लिए जाने जाते हैं।

गाने का संगीत कुंवर अशिष्ट ने तैयार किया है, जिसने गीत को और भी आध्यात्मिक और मधुर बनाया है। गाने में मनोज मुंतशिर शुक्ला स्वयं गीत के बोल पर लिपसिंक करते नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों को और भी आकर्षित कर रहा है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

