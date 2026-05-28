भक्ति में लीन दिखे रवि दुबे और सरगुन मेहता, फैंस ने की सुख-समृद्धि की कामना

मुंबई, 27 मई (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता रवि दुबे इन दिनों नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में हैं। अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर 'सुंदरकांड पाठ' और 'सत्यनारायण कथा' करवाई।

रवि ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें इस भक्तिमय समारोह की झलकियां देखने को मिलीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि रवि और उनकी पत्नी सरगुन मेहता के परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और मेहमान भगवान की भक्ति में डूबे हैं।

वहीं, रवि और सरगुन एक साथ बैठकर पाठ सुनते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए रवि ने लिखा, "पावन ज्येष्ठ मास के शुभ अवसर पर घर में सुंदरकांड पाठ और सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया।"

फैंस रवि की जमकर सराहना कर रहे हैं, साथ ही फैंस कपल्स की तारीफ करते हुए उनके लिए सुख-शांति की कामना कर रहे हैं।

रवि दुबे जल्द ही पौराणिक फिल्म ‘रामायण’ में नजर आएंगे, जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म में वह भगवान लक्ष्मण का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा, फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश (रावण) और सनी देओल (हनुमान) भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

यह फिल्म रवि दुबे का बॉलीवुड डेब्यू है, जिसे लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित यह मेगा-बजट फिल्म 6 नवंबर को दीपावली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

अभिनेता रवि दुबे टेलीविजन में अपनी पहचान बनाने के बाद 'मत्स्य कांड' और 'लखन लीला भार्गव' जैसी लोकप्रिय वेब सीरीज से ओटीटी पर भी धूम मचा चुके हैं। इसके अलावा, रवि और सरगुन का एक्टिंग करियर काफी सफल रहा है। कपल ने 2019 में अपना प्रोडक्शन हाउस, 'ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट' लॉन्च किया था, जिसने कई सफल टेलीविजन शो और पंजाबी फिल्मों का निर्माण किया है।

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