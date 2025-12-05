भोजपुरी स्टार अंकुश राजा का 'हमार दुल्हनिया' गाना आउट, गौरी संग गाने में नजर आ रहे एक्टर

मुंबई, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय गायक और अभिनेता अंकुश राजा अपनी गायिकी को लेकर दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसी बीच गुरुवार को मेकर्स ने उनका नया गाना 'हमार दुल्हनिया' रिलीज किया है।

इस गाने को वेव म्यूजिक के बैनर तले यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। गाने में अंकुश की दमदार आवाज के साथ-साथ एक्टिंग भी देखने को मिल रही है। वहीं, उनके साथ गौरी भी नजर आ रही हैं। गाने में दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है।

गाने की जानकारी देते हुए अंकुश राजा ने इंस्टाग्राम पर गाने का वीडियो शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "आ गया अंकुश राजा और शिल्पी राज का नया गाना 'हमार दुलहनिया' हुआ रिलीज। गाना रिलीज हो गया है।"

गाने को अंकुश राजा और शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी, जबकि लिरिक्स मनोज मतलबी ने लिखे हैं और संगीत विक्की वोक्स ने तैयार किया। वहीं, कोरियोग्राफी का जिम्मा सन्नी सोनकर ने संभाला है।

रिलीज होते ही गाना प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

बिहार के सासाराम के रहने वाले अंकुश राजा ने करियर की शुरुआत साल 2009 से बाल गायक के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने कई मशहूर गाने दिए, जिनमें भोला के भक्त, मेला में घूमा द और हर-हर शंभू शिव से 'का मंगलू' तक शामिल हैं। अभी हाल ही में अंकुश ने छठ से पहले 'ओरी तर' रिलीज किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था।

अंकुश ने अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाया है। उन्होंने 2019 में फिल्म 'मैं तेरा आशिक' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने 'पकड़ुआ बियाह' और 'ऐहा ससुरारी जीजा जी' जैसे कई हिट गाने दिए हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी