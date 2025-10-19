मनोरंजन

भोजपुरी सिनेमा की नई पेशकश: 'कलयुगी ब्रह्मचारी-2' जल्द टीवी पर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 19, 2025, 02:55 AM

मुंबई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कलयुगी ब्रह्मचारी-2' जल्द ही टेलीविजन पर दस्तक देने वाली है। फिल्म के निर्माताओं ने शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए इसकी प्रीमियर की घोषणा की।

इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, "जवन फिलिम के अधूरा रह जाला किस्सा, ओकरा पूरा करे आवेला दूसरका हिस्सा! आ रहल बा टीवी पर पहली बार, 'कलयुगी ब्रह्मचारी-2', जल्द सिर्फ जी बाइस्कोप पर।"

अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा निर्देशित और निर्मित इस फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू और ऋचा दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

3 मिनट 10 सेकेंड के ट्रेलर में कहानी का रोमांचक सार दिखाया गया है। ट्रेलर में अरविंद पर भूत-प्रेत का साया दिखाया गया है, जो परिवार और आसपास के लोगों को परेशान करता है। माथे पर बिंदी लगाए अरविंद डरावने अंदाज में कहते हैं कि जो उनकी बात नहीं मानेगा, उसकी जान खतरे में होगी। साथ ही, वह इस घर में किसी की शादी न होने की बात कहते दिखते हैं।

फिल्म में रोमांस, कॉमेडी और एक्शन का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। अरविंद और ऋचा की जोड़ी का रोमांस दर्शकों को कहानी से बांधे रखेगा। लेकिन, भूत-प्रेत की वजह से दोनों को अलग रहने की सलाह दी जाती है।

'कलयुगी ब्रह्मचारी-2' में अरविंद और ऋचा के अलावा मनोज टाइगर, सुकेश मिश्रा, राम मणि त्रिपाठी और निशा तिवारी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। कहानी संजय राय ने लिखी है, जबकि संगीत साजन बी मिश्रा ने दिया है। गीत शेखर मधुर और आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं। कोरियोग्राफी राम देवन, एक्शन डायरेक्शन दिनेश यादव, आर्ट डायरेक्शन अमरनाथ गुप्ता, एडिटिंग हरिहर सिंह और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कविता सुनीता ने की है।

जी बाइस्कोप पर इसका टीवी प्रीमियर जल्द होने वाला है। फिल्म में दर्शकों को हंसी, रोमांस और डर का तड़का एक साथ मिलेगा।

--आईएएनएस

एनएस/पीएसके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...