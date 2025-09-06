मनोरंजन

भोजपुरी सिनेमा की फिल्म 'फसल' का इस दिन होगा वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर

Sep 06, 2025, 10:20 AM

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'फसल' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर इस रविवार, 7 सितंबर 2025 को होने जा रहा है। इसकी जानकारी खुद आम्रपाली दुबे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है।

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म की एक छोटी-सी क्लिप पोस्ट करते हुए लिखा, "आप सभी बार-बार पूछ रहे थे कि 'फसल' मूवी कब आएगी? तो लीजिए, इस रविवार, शाम 7 बजे, 'फसल' का प्रसारण सिर्फ जी बाइस्कोप चैनल पर।"

श्रेयस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले इस फिल्म के निर्माता प्रेम राय हैं, जबकि सह-निर्माता सतीश आशवानी हैं। फिल्म का निर्देशन प्रतिभाशाली पराग पाटिल ने किया है, जिन्होंने इसकी कहानी भी लिखी है। संवाद लेखन का जिम्मा राकेश त्रिपाठी ने संभाला है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी साहिल जे. अंसारी ने की है। एक्शन सीन को हीरा यादव ने डिजाइन किया है और कोरियोग्राफी संजय कोर्बे और कानू मुखर्जी ने की है।

'फसल' के गीत अरविंद तिवारी, प्यारेलाल यादव, विमल बावरा और विजय चौहान ने लिखे हैं। फिल्म के गाने आलोक कुमार, कल्पना पटवारी, नीलकमल सिंह, प्रिया सिंह राजपूत, ममता राउत और शिल्पी राज जैसे मशहूर गायकों ने गाए हैं।

इससे पहले फिल्म से जुड़ा एक पोस्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसमें दिनेश लाल यादव के साथ आम्रपाली भी नजर आ रही थीं। अभिनेता ने इसे कैप्शन दिया था, "सिर्फ 2 दिन बाद आ रहल बा, वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में ’फसल’, 7 सितंबर के शाम 7 बजे, सिर्फ जी बाइस्कोप पर।"

हालांकि, फिल्म 25 मार्च 2024 को होली के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, अब इसका टीवी पर प्रसारण होगा।

अभिनेत्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वे जल्द ही 'स्वर्ग से प्यारा घर हमारा' और 'मातृ देवो भव:' हैं। इसके अलावा, वह 'सास कमाल बहू धमाल' और वेब सीरीज 'पूर्वांचल' में भी नजर आएंगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

