भोजपुरी सिंगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने डाला वोट, लोगों से भी की अपील

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है और बड़ी-बड़ी हस्तियां और चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार भी अपना कीमती वोट देने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं।

भोजपुरी सिंगर और भाजपा कार्यकर्ता पवन सिंह और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने वोट डाल दिया है और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वे अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाकर बता रहे हैं कि उन्हें मतदान दे दिया है। सिंगर ने लिखा, "पहले मतदान फिर जलपान।"

इससे पहले पवन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "मैं अपने गांव में वोट देने आया हूं। मैं वोट देने जा रहा हूं और मेरा वोट विकास के लिए है।"

वहीं छपरा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने भी अपना वोट डाल दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की। उन्होंने कहा, "मैंने बिहार के बेहतर भविष्य के लिए अपना मतदान कर दिया है। आप सब लोग भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान कीजिए क्योंकि मतदान ही ऐसी चीज है जिस पर किसी का दबाव नहीं होता है और आप अपने मन से किसी पार्टी का चुनाव करते हैं। किसी भी पार्टी को चुनिए, लेकिन मतदान जरूर करें।"

भोजपुरी सिंगर दीपक ठाकुर ने भी मतदान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो पोस्ट कर लिखा, "मैंने तो अपना मतदान सुबह-सुबह कर लिया है। आपने किया क्या? नहीं किया है तो, उठिए अपने-अपने बूथ पर जाइए और अपना बहुमुल्य मत देकर लोकतंत्र के इस महापर्व में डुबकी लगाइए। अपने मत का सम्मान कीजिए। मजबूत सशक्त समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कीजिए। पहले मतदान कीजिए फिर जलपान कीजिए।"

भोजपुरी सिंगर अक्षरा सिंह ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ‘विकसित बिहार’ के लिए और अपने मत के अधिकार के इस्तेमाल के लिए वोटिंग की बात कही है। वहीं, अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने भी पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में अपना वोट डाला दिया है।

बता दें कि बिहार के अलग-अलग निर्वाचित क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक 13.13 प्रतिशत वोटिंग पूरी हो चुकी है। बिहार के बड़े राजनेता लोगों से घरों से निकलकर वोट देने की अपील कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एएस