'भोजपुरी क्वीन' रति पांडे ने मनाया छठ महापर्व, शेयर की खास वीडियो

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। छोटे पर्दे और भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक्टिंग और मासूमियत से सबके दिलों में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस रति पांडे जाना-माना चेहरा हैं।

एक्ट्रेस 'शंकर- द रिवोल्यूशनरी मैन' फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन उन्होंने पूरी निष्ठा और परंपरा के साथ छठ महापर्व मनाया। रति ने सोशल मीडिया पर छठ महापर्व के सेलिब्रेशन की प्यारी वीडियो पोस्ट कीं।

रति पांडे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो ठेकुआ बनाती दिख रही हैं और परिवार के साथ छठ की तैयारी और पूजा-पाठ में लीन हैं। वीडियो में एक्ट्रेस फ्लावर प्रिंट साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हैं और अपने परिवार के साथ छठी मईया का आशीर्वाद ले रही हैं। रति का वीडियो बहुत प्यारा है। फैंस भी उनकी वीडियो की तारीफ कर रहे हैं और छठी मईया के जयकारे लगा रहे हैं।

रति पांडे 'शंकर- द रिवोल्यूशनरी मैन' में दिखने वाली हैं। यह फिल्म महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य को समर्पित होगी और फिल्म को मोदी स्टूडियो के बैनर तले बनाया जा रहा है। फिल्म में शिल्पा शिरोडकर भी दिखने वाली हैं। शिल्पा पर्दे पर 25 साल बाद वापसी को तैयार हैं। वो फिल्म में आदि शंकराचार्य की मां अर्यांबा की भूमिका प्ले करेंगी। इससे पहले वो 'जटाधरा' में भी दिखी हैं।

रति पांडे ने भले ही टीवी से करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज उनकी गिनती भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में होती है। उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ दो बैक-टू-बैक फिल्में की हैं, जिनमें 'रिश्ते' और 'रंग दे बसंती' शामिल हैं। दोनों ही फिल्मों को सिनेमाघरों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। दोनों ही फिल्में सिनेमाघर और यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी हैं।

इसके अलावा, रति पांडे को 2007 में 'हर घर कुछ कहता है', 2008 में 'मिले जब हम तुम' और 'सीआईडी,' 2007 में शॉर्ट फिल्म 'बेटी,' और 2020 में 'देवी आदि पराशक्ति' में देखा गया था। अब एक्ट्रेस कलर्स के टीवी शो 'बिंदी' में नजर आ रही हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम