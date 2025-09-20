मनोरंजन

भोजपुरी क्वीन अंजना सिंह का 'बोल कफ्फारा क्या होगा' पर वीडियो, सोशल मीडिया पर मचा धमाल

Sep 20, 2025, 06:58 AM

मुंबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की आगामी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एक दिवाने की दिवानियत' रिलीज से महीनों पहले ही पूरे देश में तूफान मचा चुकी है। फिल्म के गाने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन अब इसका जादू भोजपुरी सिनेमा में भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को अभिनेत्री अंजना सिंह को गाना 'बोल कफ्फारा क्या होगा' पर वीडियो बनाते हुए देखा गया।

अंजना ने फिल्म के लेटेस्ट सॉन्ग 'बोल कफ्फारा क्या होगा' पर शानदार एक्सप्रेशन के साथ वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "गलती कर बैठा है।"

वीडियो में गाड़ी के पास खड़ी अंजना एक गाने की धुन पर इमोशनल एक्सप्रेशन दे रही हैं। उनका यह अंदाज किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, जहां कभी उनकी आंखों में उदासी दिखती है, तो कभी होंठों पर मुस्कान। उन्होंने ऑरेंज रंग की रेशमी साड़ी और पिंक ब्लाउज पहना है, जो उन्हें एक परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। इसके साथ ही अंजना ने मंगलसूत्र, लाल सिंदूर और लाल चूड़ियां पहनी हैं।

अंजना के पोस्ट करने के बाद वीडियो को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं। एक फैन ने कमेंट्स में लिखा, "अंजना दीदी ने तो दिल चुरा लिया।"

अब बात करें गाने की तो 'बोल कफ्फारा क्या होगा' फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का है, जो खुद नेहा कक्कड़ और फरहान साबरी ने मिलकर गाया है। गाने में नेहा की सॉफ्ट वोकल्स और फरहान का एनर्जेटिक टच दिल को छू रहे हैं।

इस गाने में स्क्रीन पर पंजाबी ब्यूटी सोनम बाजवा जबरदस्त डांस करती हुई दिखती हैं, तो अभिनेता हर्षवर्धन 'दीवाना' बने किरदार में भावुक नजर आ रहे हैं।

म्यूजिक के पीछे भी दमदार टीम है। गाने के कंपोजर्स डीजे चेतस और लिजो जॉर्ज हैं। गाने के लिरिक्स भी शानदार हैं, जिन्हें असिम रजा और समीर अंजान ने बनाया है।

फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस रोमांटिक ड्रामा में हर्षवर्धन और सोनम बाजवा पहली बार साथ में स्क्रीन पर नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

