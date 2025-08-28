भोजपुरी इंडस्ट्री में भी गणेश चतुर्थी की धूम, कलाकारों ने शेयर की तस्वीरें

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बुधवार से शुरू हो गया। अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री के सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी।

अभिनेत्री रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर बप्पा की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने 'वक्रतुंड महाकाय' गीत ऐड किया। उन्होंने कैप्शन दिया, "सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।"

अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में गणपति की वीडियो पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "गणपति बप्पा मोरया।"

अभिनेत्री मोनालिसा ने भी इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे भगवान गणेश की चौकी के सामने नीचे फर्श पर बैठी हैं। इस पोस्ट से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि उन्होंने इस बार बप्पा की स्थापना की है। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।"

अभिनेत्री काजल राघवानी ने भी भगवान गणेश की स्थापना अपने घर में की है, जिसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। काजल ने इसके कैप्शन में लिखा, "भगवान गणेश आप सभी के जीवन को खुशियों और शांति से भर दें। गणपति बप्पा मोरया। सभी के घरों में हमेशा समृद्धि बनी रहे। भगवान गणेश आपके मार्ग से हर बाधा को दूर करें और अब मैं सोच रही कि मैं क्या मांगू बप्पा से। बस यही, कि मुझे हमेशा सही राह दिखाना और आगे आप चलना मैं बस आपके पीछे चलूंगी।''

उन्होंने आगे कहा, "सबको खुश रख पाऊं, किसी का भी बुरा न तो चाहूं, न सोचूं और अच्छा करूं, इतनी हिम्मत देना, शक्ति देना, आप तो हर वक्त साथ हैं और हमेशा रहेंगे और जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, सबकी रक्षा करना, किसी को भूखा मत रखना।"

अभिनेत्री निधि झा ने भी अपने घर में गणपति की स्थापना की है, जिसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसमें वह पारंपरिक अंदाज में नजर आ रही हैं। तस्वीर में वह घर के फर्श पर बैठी हुई हैं। उनके पीछे बेहद सुंदर गणपति बप्पा की मूर्ति रखी है। वह हाथ जोड़कर भगवान गणेश को नमन कर रही हैं। निधि ने इसे कैप्शन दिया, "भगवान गणेश हमें चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति, सही चुनाव करने की बुद्धि और सकारात्मकता फैलाने का प्रेम प्रदान करें।"

अभिनेत्री अंजना सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें भगवान गणेश की चौकी के सामने अपने परिवार के साथ फर्श पर बैठी नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "एक बस आप हमेशा साथ रहना बप्पा, सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया।"

