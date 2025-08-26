भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने मराठी गाने पर दिया गजब का एक्सप्रेशन

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा आम्रपाली दुबे अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस के बीच सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया।

आम्रपाली दुबे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह मराठी सॉन्ग 'आईका दाजिबा' में गजब के एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं।

वीडियो में आम्रपाली के हावभाव, अंदाज और लुक बेहद कमाल के हैं। क्लिप में वह आसमानी रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी में नजर आ रही हैं। हाथों में लाल चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर एक परफेक्ट बहू का लुक दे रहे हैं। इस बहू वाले लुक के साथ आम्रपाली के एक्सप्रेशन ने वीडियो को और दिलचस्प बना दिया है। वह 'आईका दाजिबा' गाने की लाइन पर बेहद शानदार अंदाज में परफॉर्म करती नजर आ रही हैं।

वीडियो पोस्ट करते ही आम्रपाली के प्रशंसकों के हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं। फैंस उनके लुक और अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "साड़ी में आप कहर ढा रही हैं।" दूसरे यूजर ने लिखा, "आम्रपाली दुबे सुपर।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "मराठी लगती हो आप मैम वैसे भी।" वहीं, एक अन्य ने लिखा, "आप बहुत सुंदर हो।"

अभिनेत्री इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहती हैं। वह अक्सर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह हाल ही में रिलीज हुए उनके और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के धमाकेदार गाने 'बीड़ी' पर शानदार एक्सप्रेशन के साथ डांस करती दिख रही थीं। वहीं, अभिनेत्री ने इसके कैप्शन में फनी इमोजी लगाए थे।

गौरतलब है कि 'बीड़ी' गाना हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज हुआ है, जिसमें आम्रपाली और निरहुआ की केमिस्ट्री को फैंस ने बेहद पसंद किया है।

गाने में बिहार के पारंपरिक फोक म्यूजिक को मॉडर्न बीट्स के साथ बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है। इस गाने को खुद निरहुआ और आम्रपाली ने गाया है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम