भोजपुरी फिल्म 'परछावन' का ट्रेलर रिलीज, रिश्तों की 'टूटन' और 'जोड़' की कहानी ने छूआ दर्शकों का दिल

Oct 06, 2025, 09:06 AM

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा में इन दिनों 'परछावन' फिल्म की चर्चा जोरों पर है। इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है। कुछ ही घंटों में इस ट्रेलर ने हजारों व्यूज बटोर लिए हैं। लोग सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर जितना भावनात्मक है, उतना ही सच्चाई से जुड़ा हुआ भी है। कहानी एक ऐसी लड़की की है, जो बचपन से रिश्तों की गर्माहट और परिवार के प्यार को तरस रही है। उसके दिल में हमेशा से एक सपना था: एक भरा-पूरा ससुराल, जहां रिश्ते हों, अपनापन हो, साथ हो। लेकिन जब वो पल सामने आता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं।

'परछावन' की शुरुआत में ही एक ऐसा सीन है, जो दर्शकों को भीतर तक छू जाता है। एक मासूम लड़की, जिसे उसकी सहेलियां इसलिए चिढ़ाती हैं क्योंकि उसके कोई रिश्तेदार नहीं हैं। वह अपने मां-बाप से एक ही जिद करती है—"मुझे ऐसा घर चाहिए, जहां ढेर सारे रिश्ते हों।'' मां-बाप उसकी इच्छा पूरी करते हैं और उसकी शादी ऐसे घर में कर देते हैं, जो बाहर से देखने में बिल्कुल संयुक्त परिवार जैसा लगता है। लेकिन शादी के बाद जैसे ही वह ससुराल पहुंचती है, उसका सपना चकनाचूर हो जाता है।

परिवार के सभी सदस्य एक ही छत के नीचे जरूर रहते हैं, लेकिन सभी के दिलों में दूरी है, रिश्तों में खटास है, और हर कोई अपने मतलब में उलझा हुआ है। लेकिन वह हार नहीं मानती। वह पूरे परिवार को जोड़ने की कोशिश करती है, हर रिश्ते में मिठास भरने की चाह रखती है। वह चाहती है कि जिस तरह वह एक संयुक्त परिवार का सपना लेकर आई है, उसे हकीकत में बदले। लेकिन हालात उसे बार-बार तोड़ते हैं, बावजूद इसके वह मुस्कुराती रहती है।

ट्रेलर के आखिर में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि वह सब कुछ छोड़कर मायके चली गई है। पर क्या वह वाकई चली जाती है या फिर ऐसा कुछ कर जाती है जिससे बिखरा हुआ परिवार फिर से जुड़ जाता है? यही सस्पेंस फिल्म के क्लाइमेक्स की जान है।

'परछावन' में रितेश उपाध्याय और ऋचा दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। ऋचा ने इस किरदार को बड़ी ही मजबूती के साथ निभाया है, जो भावुक होने के साथ-साथ समझदार भी है। रितेश भी एक संतुलित पति की भूमिका में नजर आए। इनके अलावा फिल्म में श्रद्धा नवल, मनोज टाइगर, विनोद मिश्रा, श्वेता वर्मा, संगम राय, और स्वीटी सिंह जैसे दमदार कलाकार मौजूद हैं। फिल्म का निर्देशन राकेश सिन्हा ने किया है, जबकि निर्माण की जिम्मेदारी अनंत सिंघल ने संभाली है। फिल्म की कहानी सुरेंद्र मिश्रा और विवेक मिश्रा ने मिलकर लिखी है। संगीत साजन मिश्रा का है।

--आईएएनएस

पीके/एएस

