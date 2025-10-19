भोजपुरी फिल्म 'गोवर्धन' का नया गाना 'कमाई जा के हम बाहरी' 20 अक्टूबर को होगा रिलीज

मुंबई, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' की फिल्म 'गोवर्धन' का नया गाना 'कमाई जा के हम बाहरी' जल्द ही दर्शकों के बीच धूम मचाने को तैयार है। मेकर्स ने इस गाने की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है और साथ ही गाने की एक मनमोहक झलक शेयर की है।

यह गाना 20 अक्टूबर को सुबह 7 बजे जे.आर. प्रोडक्शन हाउस भोजपुरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा।

मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर गाने की झलक शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "कमाई जा के हम बाहरी, फिल्म 'गोवर्धन' का दिल छू लेने वाला गीत अब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आ रहा है। गाना 20 अक्टूबर सुबह 7 बजे रिलीज होगा। प्यार, जज्बात और अपनापन हर सुर में महसूस कीजिए।"

इस गाने के टीजर ने दर्शकों में उत्साह जगा दिया है, जो भोजपुरी सिनेमा के प्रेम और भावनाओं से भरे रंग को दर्शाता है।

फिल्म 'गोवर्धन' का निर्देशन मंजुल ठाकुर ने किया है, जो भोजपुरी सिनेमा में अपनी प्रभावशाली फिल्मों के लिए मशहूर हैं। इस फिल्म में निरहुआ के साथ अभिनेत्री मेघा श्री मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

दोनों की जोड़ी पहले भी दर्शकों का दिल जीत चुकी है और इस बार भी उनकी केमिस्ट्री को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है।

फिल्म के निर्माता जयंत घोष और रिया घोष हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपनी मेहनत और रचनात्मकता का पूरा योगदान दिया है। 'कमाई जा के हम बाहरी' गाना प्यार, भावनाओं और भोजपुरी संस्कृति के अपनत्व को बखूबी दर्शाता है।

मंजुल ठाकुर की कहानी और निर्देशन का मिश्रण इस गाने को और भी खास बनाता है। यह गाना न केवल मनोरंजन करेगा, बल्कि दर्शकों के दिलों को भी छू जाएगा। भोजपुरी सिनेमा के प्रशंसक इस गाने के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह गाना उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

--आईएएनएस

