भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का ट्रेडिशनल लुक, पीले रंग की साड़ी में लगीं बेहद खास

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा प्रशंसकों को कभी भी अपने ग्लैमर लुक से निराश नहीं होने देती हैं। बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनका पारंपरिक अवतार देखने को मिला।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में अभिनेत्री ने पीले रंग की सुंदर सी साड़ी पहनी है, जिसका बॉर्डर चौड़ा है। अपने ट्रेडिशनल लुक को और भी खास बनाने के लिए उन्होंने गले में एक खूबसूरत हार के साथ मंगलसूत्र पहन रखा है और कानों में झुमके पहने हैं, जो उनके चेहरे की मुस्कान के साथ और भी निखर रहे हैं। हाथों में उन्होंने गोल्डन कलर की चूड़ियों का सेट पहना है, जो उनके पहनावे को एकदम पूरा बना रहा है। माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर उनके पूरे लुक को दुल्हन जैसी छवि दे रहा है। उन्होंने बालों को खुला छोड़ रखा है।

इन तस्वीरों को साझा करते हुए मोनालिसा ने लिखा, "पीले कपड़ों में एक साथ... सबसे अच्छा समय बिताया।"

तस्वीरों की बात करें तो वह पहली तस्वीर में अपनी दो दोस्त के साथ दिख रही हैं, उन्होंने भी पीले रंग के आउटफिट पहने हुए हैं। उनकी हर तस्वीर में चेहरे की रौनक और भाव साफ झलक रहा है।

मोनालिसा की इन तस्वीरों पर हजारों की संख्या में लाइक्स और कमेंट्स आने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'स्वीट,' तो दूसरे फैन ने लिखा, 'प्योर इंडियन ब्यूटी।'

बता दें, मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में 'रणभूमि', 'हम हैं खलनायक', 'जाड़े में बलमा प्यारा लगे', 'नथुनिया पे गोली मारे', 'देवरा बड़ा सतावेला', 'पॉकेट गैंगस्टर्स', और 'पवन राजा' जैसी कई फिल्मों में काम किया है।

फिल्मों के अलावा, वह 'लाल बनारसी', 'बेकाबू', 'नमक इश्क का', और 'माता की महिमा' समेत कई टीवी शो में भी दिखाई दीं। उन्होंने डांस रियलिटी शो 'नच बलिए 8' में भी हिस्सा लिया था।

