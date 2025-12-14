भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया सस्पेंस भरा पोस्ट

मुंबई, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी अपने अभिनय के साथ-साथ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। शनिवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "मैं हूं ना। ये मैंने उसे कहा, पर कब तक हूं ये नहीं कहा।"

इन तस्वीरों में रानी बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आ रही हैं। उन्होंने सिंपल मेकअप किया है और कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं। दर्शकों को उनका ये लुक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा है। साधारण कपड़ों में भी रानी की खूबसूरती साफ झलक रही है। अभिनेत्री मुस्कराती हुई कैमरे की तरफ पोज देती नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री की यह पोस्ट प्रशंसकों को पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

भोजपुरी सिनेमा में रानी का सफर लंबा और सफल रहा है। वे कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। इन दिनों वे टीवी सीरियल 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' में नजर आ रही हैं। दिलचस्प बात ये है कि अभिनेत्री इसमें निगेटिव किरदार में नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री रानी चटर्जी की बात करें तो वे जल्द ही फिल्म 'यूपी वाली और बिहार वाली' में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। इस बात की जानकारी अभिनेत्री ने खुद पोस्ट के जरिए दी थी।

फिल्म का निर्देशन मंजुल ठाकुर कर रहे हैं। वहीं, इसकी स्टारकास्ट बड़ी दिलचस्प है जिसमें रानी और संजना के अलावा प्रशांत सिंह, आलोक सिंह राजपूत, ललित उपाध्याय, विद्या सिंह, स्वेता वर्मा और गोपाल चौहान जैसे स्टार्स नजर आएंगे।

इसी के साथ ही अभिनेत्री की कई फिल्में रिलीज के लिए लाइन पर हैं, और कुछ रिलीज हो चुकी हैं। अभी हाल ही में अभिनेत्री की फिल्म 'हम हई जेठानी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। इसी के साथ ही उनकी फिल्में 'जानम' और 'बैरी बहुरिया' भी रिलीज हो चुकी हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी