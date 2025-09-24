भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह का नया भक्ति गीत ‘मैया ना अईलु’ रिलीज

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा में इन दिनों भक्ति गीतों की भरमार है और लगातार नए गाने रिलीज हो रहे हैं। इसी कड़ी में अभिनेत्री अंजना सिंह का नया गाना ‘मैया ना अईलु’ भी रिलीज किया गया है।

अंजना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर इस गाने का क्लिप वीडियो शेयर किया। वीडियो में अंजना का पारंपरिक परिधान और भावपूर्ण अभिनय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। स्टोरी के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मां की कृपा से जीवन सुंदर। 'मैया ना अईलु' सुनिए और आशीर्वाद लीजिए।"

इसे गायिका प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज में गाया है और इसके बोल आशीष तिवारी ने लिखे हैं। वहीं, म्यूजिक अभिषेक तिवारी का है और कोरियोग्राफ सोनू प्रितम ने किया है।

वीडियो में अंजना की सहज मुद्राएं और पार्श्व में मंदिर का दृश्य भक्ति का जीवंत चित्रण कर रहे हैं।

यह गाना अब यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियोसावन समेत सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। रिलीज के कुछ घंटों में ही यह काफी व्यूज पार कर चुका है। फैंस इसे नवरात्रि की पूजा में जोड़ रहे हैं, जिससे इसका प्रभाव और बढ़ रहा है।

भोजपुरी सिनेमा, जो कभी रोमांस और एक्शन पर केंद्रित रहा, अब भक्ति की ओर मुड़ रहा है। 'मैया ना अईलु' जैसे गाने इस परिवर्तन के प्रतीक हैं।

अंजना सिंह की लोकप्रियता के दम पर यह गाना निश्चित रूप से चार्टबस्टर्स में शुमार होगा।

2012 में रिलीज हुई 'एक और फौलाद' नाम की भोजपुरी फिल्म से अंजना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'ट्रक ड्राइवर', 'नागराज', 'रंगीला', 'दूध का कर्ज', 'हीरो गमछावाला', 'जिगर', 'खून भरी मांग', 'बिटिया छठी माई के', 'जीना तेरी गली में', और 'बेटा' जैसी सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में काम किया है।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनमें 'सावधानी हटी सौतन पटी', 'कुस्ती', 'ठाकुरगंज', और 'मासूम हाउसवाइफ' शामिल हैं। 'सावधानी हटी सौतन पटी' की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं, 'कुस्ती' में वो एक रेसलर की भूमिका में दिखेंगी। इसका मेकर्स ने फर्स्ट लुक जारी कर दिया है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी