भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, लगी गैर जमानती धाराएं

Sep 03, 2025, 04:04 PM

वाराणसी, 3 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर वाराणसी में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि इस केस में गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई हैं।

ये पूरा मामला फिल्म निवेश घोटाले से जुड़ा हुआ है। वाराणसी के एक जिला न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश 13 अगस्त 2025 को दिया था, लेकिन कैंट थाना के पुलिस अधिकारियों ने यह मामला दर्ज नहीं किया।

बुधवार को न्यायालय ने कैंट थाने के पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने तुरंत कार्रवाई न करने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही है।

यह मामला 2018 का है। विशाल सिंह नाम के शख्स, जो एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ फिल्म में निवेश करवाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई। यह सब मुंबई में हुआ, इसमें भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह भी शामिल बताए जा रहे हैं। फिल्म का नाम 'बॉस' था, जो बनने के बाद रिलीज भी हो गई, लेकिन विशाल सिंह को कोई मुनाफे का कोई हिस्सा नहीं दिया गया।

इसकी शिकायत विशाल सिंह ने पुलिस में की थी, लेकिन वहां सुनवाई न होने के बाद वो कोर्ट के दरवाजे पहुंचे। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कैंट थाने को मुकदमा दर्ज न करने पर फटकार लगाई, तब जाकर पवन सिंह सहित चार लोगों पर केस दर्ज हुआ है।

विशाल सिंह के वकील आशीष सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “यह मूवी को लेकर धोखाधड़ी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें 420, 406, 467, 468, 506 जैसी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भोजपुरी फिल्म के निर्माण के लिए प्रेम शंकर राय ने निवेश करवाया था। निवेश का पैसा करीब सवा करोड़ रुपए है। मूवी में पवन सिंह लीड एक्टर हैं, फिल्म रिलीज होने के बाद भी क्लाइंट का पैसा नहीं दिया गया। इस संदर्भ में हमने शिकायत की थी और अब न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इसमें कुछ गैर जमानती धाराएं भी हैं।”

