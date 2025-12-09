मनोरंजन

भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के गाने ने बटोरे 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज

Dec 09, 2025

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव का नया गाना 'तुहु रौअबु रानी' भोजपुरी जगत में धूम मचा रहा है। सोमवार को अभिनेता ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।

यह एक सैड सॉन्ग है, और सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन खास बात है कि गाने ने रिलीज होने के दूसरे दिन तक ही 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी बना लिए हैं, जिसे देख खेसारी लाल यादव की दीवानगी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर गाने का क्लिप शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने अपने फैंस के लिए लिखा, "3 मिलियन के पार। 'तूहु रौअबू रानी' दर्शकों के दिलों में जगह बना चुका है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें।"

इस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया है और लिरिक्स किशनकांत जी ने लिखे हैं, जबकि म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा और कंपोजर सनी पांडे हैं। डायरेक्टर और कोरियोग्राफर लक्की विश्वकर्मा हैं।

गाने की बात करें तो यह एक सैड सॉन्ग है, जिसमें खेसारी लाल यादव के साथ आर्या बंसल नजर आ रही हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट कर रहा है।

गाने में दिखाया गया है कि खेसारी लाल यादव अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे के साथ देखते हैं, जिसे देखकर उनका दिल टूट जाता है। गाना इसी थीम पर आधारित है।

खेसारी लाल यादव की आने वाले दिनों में कुछ फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं। अभिनेता की फिल्म 'जमानत' जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसका पहला प्रमोशनल सॉन्ग 'जियो-जियो रे खेसारी' रिलीज हो चुका है। सॉन्ग में खेसारी का दबंग अवतार दिखाया गया है, लेकिन अभी तक फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है।

