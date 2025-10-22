भाई-दूज से पहले सुनें ये खास गाने, जो दिलाएंगे भाई-बहन के प्यार की याद

मुंबई, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। दीपावली का त्योहार खत्म हो चुका है और अब प्रतिपदा तिथि के बाद भाई-दूज का पर्व आने वाला है। यह त्योहार भाई-बहन के अटूट रिश्ते को सेलिब्रेट करता है। बॉलीवुड ने इस खूबसूरत रिश्ते को कई यादगार गानों के जरिए बखूबी पेश किया है।

भाई-दूज से पहले हम आपको कुछ ऐसे गानों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके दिल को छू लेंगे और भाई-बहन के प्यार को ताजा कर देंगे।

फूलों का तारों का : साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म 'हरे राम हरे कृष्णा' का यह गाना आज भी उतना ही लोकप्रिय है। लता मंगेश्कर और किशोर कुमार की जादुई आवाज में गाया गया यह गाना भाई-बहन के प्यार को दर्शाता है। गाने के बोल और मधुर संगीत हर किसी को भावुक कर देते हैं। यह गाना हर पीढ़ी के लिए खास है।

मेरे भैया, मेरे चंदा : 1965 की फिल्म 'काजल' का यह गाना बहन के अपने भाई के प्रति स्नेह को बयां करता है। आशा भोसले की मधुर आवाज और रवि जी के संगीत ने इस गाने को अमर बना दिया। यह गाना सुनते ही भाई-बहन के रिश्ते की मासूमियत याद आ जाती है।

मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया : फिल्म 'सच्चा झूठा' का यह गाना भाई की अपनी बहन के लिए खुशी और उत्साह को दर्शाता है। किशोर कुमार की आवाज में गाया गया यह गाना बेहद खूबसूरत है। इसमें राजेश खन्ना अपनी ऑनस्क्रीन बहन की शादी में नाचते-गाते नजर आते हैं। यह गाना सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

भाई-बहन का प्यार : 1991 की फिल्म 'फरिश्ते' का यह गाना भाई-बहन की मस्ती और प्यार को दिखाता है। मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गाया गया यह गाना आनंद बख्शी के बोल और बप्पी लहरी के संगीत से सजा है। इसमें धर्मेंद्र और विनोद खन्ना अपनी बहन के साथ मस्ती करते दिखते हैं।

बहन-ओ-बहना : 1990 की फिल्म 'आज का अर्जुन' का यह गाना भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरती को दर्शाता है। मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाया गया यह गाना बप्पी लहरी ने कंपोज किया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया प्रदा और राधिका की मस्ती भरी केमिस्ट्री देखने लायक है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम