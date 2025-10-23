भाई-दूज पर हिमानी शिवपुरी ने शेयर किया भावुक पोस्ट, बताया रिश्ते का महत्व

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व भाई-दूज गुरुवार को देशभर में मनाया जा रहा है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने भी भाई-दूज के मौके पर अपने भाई के लिए प्यारा सा पोस्ट किया है और भाई-बहन के प्यारे बॉन्ड को दिखाया है।

हिमानी शिवपुरी ने अपने सोशल मीडिया पर भाई के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें भाई-बहन के बीच का बॉन्ड साफ दिखाई दे रहा है। दोनों के चेहरे पर प्यारी मुस्कान है। कैप्शन में हिमानी ने लिखा, "भाईदूज की शुभकामनाएं। भाई-बहन का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, क्योंकि ये खून का रिश्ता होता है, साथ बड़े होते हैं, साथ प्यार और लड़ाई करते हैं, और भी बहुत कुछ। आपको ढेर सारा प्यार।"

इससे पहले, एक्ट्रेस ने हाल ही में दिवाली को लेकर एक फनी वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वो कहती हैं कि अरे, त्योहार को कुंवारे मनाते हैं…शादीशुदा तो हर दिन अपनी बीवी को मनाते हैं।

हिमानी शिवपुरी फिल्म सिटकॉम हप्पू की उलटन-पटलन में अम्मा जी का रोल निभा रही हैं। हिमानी इस सीरियल में साल 2019 से बनी हुई हैं। उन्होंने टीवी के साथ-साथ बड़े पर्दे पर भी अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है। हाल ही में उनकी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ने 30 साल पूरे किए हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो अपने करियर में हिमानी शिवपुरी ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। साथ ही, टीवी के कई सीरियल में भी अपनी अदाकारी दिखाई। उन्होंने 'हम आपके हैं कौन', 'राजा', 'खामोशी', 'मीरा के गिरधर' और 'परदेश' जैसी फिल्मों में काम किया है।

--आईएएनएस

पीएस/पीएसके