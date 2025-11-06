मनोरंजन

Bhagyashree Tribute Sharda Sinha : भाग्यश्री ने शारदा सिन्हा की पुण्यतिथि पर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

भाग्यश्री ने शारदा सिन्हा को दी श्रद्धांजलि, बोलीं—मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं।
Nov 06, 2025, 06:37 AM
मुंबई: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशंसकों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती रहती हैं। उन्होंने बुधवार को एक वीडियो पोस्ट कर मशहूर लोक गायिका स्वर्गीय शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी।

वीडियो की खास बात यह है कि भाग्यश्री 'कहे तो से सजना' गाने पर लिपसिंक कर रही हैं। पोस्ट के कैप्शन में भाग्यश्री ने भावुक संदेश लिखा, "धरती से जुड़ी, आत्मा को छूने वाली, भारत के दिल से निकली अनोखी धुन। मैंने प्यार किया की यह लोकधुन सबके दिलों को छू गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर महान गायिका शारदा सिन्हा जी को सादर श्रद्धांजलि। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूं कि उन्होंने मेरे लिए इस फिल्म में गाना गाया था।"

सॉन्ग 'कहे तो से सजना' साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया का हिस्सा है। इस गाने को दिवंगत लोकगायिका शारदा सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज में गाया था और इसके बोल असद भोपाली ने लिखे थे। फिल्म में भाग्यश्री और सलमान खान लीड रोल में थे। यह गाना आज भी लोकप्रिय है और बिहार-झारखंड की लोक शैली को बॉलीवुड में नई पहचान दिलाता है।

शारदा सिन्हा को बिहार की स्वर कोकिला कहा जाता है। उन्होंने अपनी आवाज से छठ, होली, विवाह और भक्ति के हर अवसर पर नए-नए गीत गाए। उनके गाने आज भी प्रशंसकों के बीच प्रचलित हैं।

उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी गाने गाए थे, जिनमें 'मैंने प्यार किया' का गाना 'कहे तोसे सजना' और 'हम आपके हैं कौन' का गाना 'बाबुल जो तुमने सिखाया' और 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' का गाना 'तार बिजली से पतले हमारे पिया' शामिल हैं।

--आईएएनएस

 

 

