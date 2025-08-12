मनोरंजन

Bhagyashree Vancouver Trip: कनाडा में भाग्यश्री ने उठाया अमृतसरी कुल्चे का लुत्फ, फैंस को दिखाई झलक

भाग्यश्री ने वैंकूवर में अमृतसरी कुल्चे का आनंद लेते हुए तस्वीर शेयर की
Aug 12, 2025, 12:14 PM
मुंबई:  अभिनेत्री भाग्यश्री सोशल मीडिया पर नए-नए पोस्ट के साथ फैंस संग जुड़ी रहती हैं। कभी हेल्थ से जुड़े टिप्स तो कभी लजीज खाने की रेसिपी के साथ ही अपनी घुमक्कड़ी की भी झलक दिखाती रहती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कनाडा से एक तस्वीर शेयर की और बताया कि वह अमृतसरी कुल्चे का लुत्फ उठा रही हैं।

कनाडा के वैंकूवर में छुट्टियां मना रही भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तस्वीर के साथ भाग्यश्री लिखा, “वैंकूवर में बेहद टेस्टी अमृतसरी कुल्चे का लुत्फ उठा रही हूं।”

इस पोस्ट से फैंस को न केवल उनके पंजाबी खाने के प्रति दीवानगी की झलक मिली, बल्कि वैंकूवर में अमृतसरी कुल्चे की लोकप्रियता का भी पता चला। भाग्यश्री खाने-पीने की शौकीन हैं और वह अपने इंस्टाग्राम पर स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी अक्सर शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने अक्षय तृतीया के मौके पर अपनी सास के साथ मिलकर ‘बाजरे का खीच’ की पारंपरिक रेसिपी साझा की थी। वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे बाजरे को भिगोकर, पीसकर और मूंग दाल के साथ पकाकर स्वादिष्ट खीच तैयार किया जाता है। इसके साथ ही, उन्होंने बड़ी और इमली के पानी के साथ इसे परोसने की सलाह दी थी।

एक अन्य पोस्ट में भाग्यश्री ने गर्मियों के लिए ‘एगलेस मैंगो केक’ की रेसिपी शेयर की थी, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया था। उन्होंने लिखा था, “मैंगो का मौसम है, इसका आनंद लें!”

वर्कफ्रंट की बात करें तो भाग्यश्री साल 2023 में रिलीज फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ में नजर आई थीं। फिल्म में भाग्यश्री, सलमान खान और पूजा हेगड़े के साथ वेंकटेश, शहनाज गिल, पलक तिवारी, सिद्धार्थ निगम, राघव जुयाल, जस्सी गिल के साथ अन्य एक्टर्स अहम भूमिकाओं में नजर आए।

फरहाद सामजी के निर्देशन में बनी 'किसी का भाई किसी की जान' का निर्माण सलमान खान फिल्म्स ने किया है। एक्शन कॉमेडी फिल्म साल 2014 की तमिल फिल्म 'वीरम' की रीमेक है।

 

