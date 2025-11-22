Bhagyashree Romantic Post : 'अगर तुम मिल जाओ…' रोमांटिक अंदाज में नजर आईं भाग्यश्री, पति को डेडिकेट किया गाना

मुंबई: 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ फेम भाग्यश्री सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। पोस्ट किए लेटेस्ट वीडियो में एक्ट्रेस रोमांटिक अंदाज में नजर आईं।

भाग्यश्री ने फॉलोअर्स को यह भी बताया कि 'अगर तुम मिल जाओ' गाने के लिरिक्स उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी में पूरी तरह फिट बैठ गए।

इंस्टाग्राम पर भाग्यश्री ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह इमरान हाशमी, उदिता गोस्वामी, शमिता शेट्टी स्टारर 'जहर' फिल्म के गाने ‘अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम’ पर लिप-सिंक करती नजर आईं। सिंगर श्रेया घोषाल के गाने को भाग्यश्री ने अपनी रियल लाइफ लव स्टोरी से जोड़ते हुए बेहद खास बताया।

वीडियो के साथ भाग्यश्री ने कैप्शन में लिखा, “और, फिर बस ऐसे ही... एक गाना जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा।”

उन्होंने गाना पति को डेडिकेट करते हुए आगे लिखा, “यह गाना उस समय की याद दिलाता है, जब सच्चा प्यार मिलना नामुमकिन सा लगता था। यह गाना बहुत बाद में आया, लेकिन इसके लिरिक्स मेरी रियल लाइफ लव स्टोरी में पूरी तरह फिट बैठ गए। प्यार मिला और सच में जमाना छोड़ दिया। यह गाना मेरे हिमालय को डेडिकेट।”

बता दें, भाग्यश्री और हिमालय की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों के मोहब्बत की शुरुआत स्कूल के दिनों में हुई थी। फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ की सफलता के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। उस समय भाग्यश्री की शादी को लेकर परिवार में काफी विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने सच में ‘जमाना छोड़ दिया’ इसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक फिल्मों से दूरी बना ली और परिवार को समय दिया।

एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने खुद बताया था कि हिमालय अपनी क्लास के सबसे शरारती बच्चे थे और वह मॉनीटर थीं। ऐसे में दोनों के बीच रोज नोकझोंक होती थी। इस बीच दोनों की तकरार प्यार में बदल गई और परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने शादी कर ली।

