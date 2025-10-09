Bhagwat Chapter 1 Rakshas : हरमन बावेजा ने शेयर की ‘भागवत: चैप्टर 1 राक्षस’ में अरशद वारसी को पुलिस वाले का रोल देने की असली वजह

मुंबई: फिल्म ‘भागवत: चैप्टर 1 राक्षस’ में अरशद वारसी और जितेंद्र की जोड़ी पहली बार पर्दे पर दिखाई देगी। इस फिल्म को अभिनेता-निर्माता हरमन बावेजा प्रोड्यूस कर रहे हैं।

उन्होंने इस फिल्म के लिए अरशद और जितेंद्र कुमार को क्यों चुना, इस बारे में आईएएनएस से खास बात की। हरमन बावेजा ने बताया कि अरशद वारसी की बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त बना दिया।

अरशद को फिल्म में कास्ट करने के बारे में बात करते हुए हरमन ने आईएएनएस से कहा, "अरशद वारसी इंस्पेक्टर विश्वास भागवत के किरदार में गजब की ताकत, आकर्षण और बारीकी लाते हैं। अरशद एक केस की जांच की कमान संभाल रहे हैं, जबकि जितेंद्र एक नेक इंसान की भूमिका में ढल गए हैं। हमें यकीन था कि दोनों की जोड़ी शानदार होगी। उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी, जो कहानी का दिल थी। अरशद के किरदार के जरिए कानून लागू करने की जरूरत को दिखाया गया है, जो कहानी को रोमांचक और दिलचस्प बनाता है।"

जितेंद्र कुमार को कास्ट करने के बारे में बोलते हुए हरमन ने कहा, "जितेंद्र को चुनना एक बड़ा फैसला था, लेकिन मैं इसके लिए उत्साहित हूं। उनकी सादगी और प्यारे किरदारों ने दर्शकों के साथ गहरा रिश्ता बनाया है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी भूमिकाओं से इतना जुड़ा है कि लोग जितेंद्र को तुरंत एक भरोसेमंद और अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं, जो दूसरों की उलझनों को संभालता है।"

उन्होंने आगे कहा, "उनका यह परिचय उन्हें एक बिल्कुल अनोखी भूमिका में पेश करने को रोमांचक बनाता है। वह इतने शानदार अभिनेता हैं कि आप उनकी हर भूमिका पर यकीन कर लेते हैं। 'भागवत' में वह इस छवि को तोड़ते हैं। फिल्म का टीजर भी दिखाता है कि उन्होंने किरदार में कितनी अनोखी गहराई और आश्चर्य लाया है।"

‘भागवत: चैप्टर 1 राक्षस’ को अक्षय शेरे ने डायरेक्ट किया है। इसका निर्माण जियो स्टूडियोज, बावेजा स्टूडियोज और डॉग 'एन' बोन पिक्चर्स ने मिलकर किया है। इस फिल्म की कहानी भाविनी भेड़ा और सुमित सक्सेना ने लिखी है। इसमें अरशद वारसी, जितेंद्र कुमार और आयशा कादुस्कर मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म दिवाली के अवसर पर ज़ी5 पर 17 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।