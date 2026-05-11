भाग्यश्री ने बताया राजा शिवाजी' के लिए कैसे बेटी अवंतिका ने निखारा उनका 'राजमाता' लुक

मुंबई, 11 मई (आईएएनएस)। अभिनेत्री भाग्यश्री इन दिनों ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। फिल्म में वे राजमाता जीजाबाई की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सोमवार को अभिनेत्री ने अपने रोल से जुड़े फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं।

इन तस्वीरों में वे राजमाता जीजाबाई के गेटअप में नजर आ रही हैं। भाग्यश्री ने पोस्ट के जरिए शूट के पीछे की बारीकियों के बारे में बताया। अभिनेत्री ने बताया कि इस शूट के पीछे की असल मेहनत उनकी बेटी अवंतिका ने की है।

भाग्यश्री ने लिखा, "मेरी बेटी ने मुझे देखा। इस तस्वीर के पीछे एक खास एहसास है, तस्वीरो में जैसा आप मुझे देख रहे हैं, वो मेरी बेटी अवंतिका की नजरों से मुझे देखने का तरीका है। उसने बहुत मेहनत और प्यार से इस पूरे शूट की कल्पना की, उसे प्लान किया और उसे सच बनाया।

अभिनेत्री ने बताया कि उनकी बेटी ने शूट की शुरुआत में ही उन्हें इसके पीछे की कहानी बता दी थी। अभिनेत्री ने लिखा, "अवंतिका ने शुरुआत में ही मुझसे कहा था, 'मां, हम दुनिया को आपको वैसे दिखाना चाहते हैं, जैसे हम आपको देखते हैं'। हर छोटी चीज रंग, बैकग्राउंड, स्टाइल, कपड़े, गहने, पोज और भाव सब कुछ उसने बहुत प्यार और ध्यान से तय किया था।"

अभिनेत्री ने बताया कि पोज देने से पहले उनकी बेटी ने उन्हें बताया था, "शूट के दिन उसने मुझसे बस इतना कहा, “मां, इसे महसूस करो…। इस सोच को हकीकत बनाना आसान नहीं था। उसने हर रोशनी और हर छाया पर बारीकी से काम किया, ताकि हर तस्वीर उसकी कल्पना के अनुसार बने और इस पूरे काम में अभिमन्यु ने शांत तरीके से सारी व्यवस्थाएं और काम संभाले।"

अभिनेत्री ने लिखा, "मैं यह कहानी इसलिए बता रही हूं क्योंकि कुछ पल हमेशा याद रखे जाने चाहिए। अपने बच्चों का आप पर इतना भरोसा और प्यार देखना, उनकी नजरों से खुद को महसूस करना और उनके प्रयासों में छुपा प्यार वो दिन सिर्फ एक फोटोशूट नहीं था। वो सच में मेरे लिए मदर्स डे जैसा था।"

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