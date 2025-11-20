भाग्यश्री बोरसे के लिए राणा दग्गुबाती क्यों हैं इतने खास? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

मुंबई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। हाल ही में रिलीज हुई पीरियड ड्रामा फिल्म 'कांथा' ने दर्शकों और समीक्षकों से सराहना बटोरी। 1950 के दशक के मद्रास की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने अपने रंग, माहौल और कहानी से लोगों को उस बीते दौर में पहुंचाने का काम किया। फिल्म की सफलता के साथ ही इसके कलाकार भी खूब चर्चा में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे हैं। फिल्म में उनके किरदार कुमारी की हर तरफ तारीफ हो रही है।

भाग्यश्री बोरसे ने फिल्म की सफलता का मुख्य आधार अपने को-स्टार और निर्माता राणा दग्गुबाती को बताया।

भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए 'कांथा' की पूरी टीम को धन्यवाद दिया। सबसे ज्यादा ध्यान उनकी उन लाइनों ने खींचा, जिनमें उन्होंने राणा दग्गुबाती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राणा शुरू से ही उनके साथ खड़े रहे, उन्हें प्रोत्साहित करते रहे और हर कदम पर मार्गदर्शक बने।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "पहले दिन से मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, राणा दग्गुबाती। आप एक सच्चे दोस्त और एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं खुशकिस्मत हूं कि एक एक्टर के तौर पर इस सफर में आप मेरे मेंटर हैं। आपके सपोर्ट और लगातार गाइडेंस के बिना, मैं यह नहीं कर पाती।"

राणा दग्गुबाती को लेकर भाग्यश्री ने आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में विस्तार से बताया कि वह उनके लिए इतने खास क्यों हैं।

उन्होंने कहा, "जब मैं सेट पर नई थी, तब भी राणा ने मुझे कभी नए कलाकार की तरह नहीं देखा। बल्कि वह मेरे साथ उसी सम्मान से पेश आए जैसा किसी अनुभवी अभिनेता को मिलता है। किसी भी सेट पर इतना सम्मान पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। यह अनुभव मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मैं अपने किरदार को और गहराई से निभा सकी।"

भाग्यश्री ने कहा, ''राणा सिर्फ सेट पर ही नहीं, बल्कि फिल्मों और स्क्रिप्ट्स को लेकर भी हमेशा मेरा समर्थन करते रहे। उन्हें पूरा विश्वास है कि मैं अभिनय की दुनिया में खास जगह बना लूंगी। हालांकि मैं खुद कभी-कभी इस बारे में असमंजस में रहती हूं, लेकिन वह मेरे मन में एक विश्वास जगा देते हैं।''

फिल्म 'कांथा' में भाग्यश्री के साथ दुलकर सलमान और राणा दग्गुबाती भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज हुई थी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम