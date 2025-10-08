‘भाबीजी घर पर हैं’ के अभिनेता रोहिताश्व गौड़ के फैन डेविड धवन

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। टेलीविजन के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक अभिनेता रोहिताश्व गौड़ ने कई शो और फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया है।

हाल ही में रोहिताश्व गौड़ को जान्हवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में देखा गया था। इस फिल्म में वह वरुण धवन के पिता सुरेश संस्कारी की भूमिका में थे।

एंड टीवी के कल्ट कॉमेडी शो ‘भाबीजी घर पर हैं’ में मनमोहन तिवारी के रूप में बेहद लोकप्रिय अभिनेता ने खुलासा किया कि फिल्म के सेट पर लोग उन्हें उनके असली नाम के बजाय प्यार से ‘तिवारी जी’ कह कर बुलाते थे।

सेट पर अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए रोहिताश्व गौड़ उर्फ ​​मनमोहन तिवारी ने कहा, "तिवारी जी के लिए लोगों का प्यार अविश्वसनीय है। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी वरुण धवन समेत सभी लोग मुझे तिवारी जी कहकर बुलाते थे।"

उन्होंने आगे कहा, "एक दिन वरुण ने मुझे बताया कि उनके पिता, कॉमेडी फिल्मों के जाने-माने निर्देशक डेविड धवन, अक्सर परिवार के साथ 'भाबीजी घर पर हैं' देखते हैं और तिवारी जी के किरदार की तारीफ भी करते हैं। मेरे लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, यह दर्शाता है कि इस किरदार ने हर वर्ग के लोगों से कितनी गहराई से जुड़ाव महसूस किया है और उनका मनोरंजन किया है।"

उन्होंने कहा, "मुझे मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग टीम से फोन आया था और जब मैंने सुना कि वरुण धवन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो मैं तुरंत उत्साहित हो गया। हम पहले भी मिले थे, जब वह ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ के प्रमोशन के लिए हमारे शो के सेट पर आए थे।"

रोहिताश्व गौड़ ने शूटिंग का अनुभव शेयर करते हुए कहा, "इस फिल्म की शूटिंग बेहद आनंददायक रही। टीम के गर्मजोशी भरे व्यवहार ने इसे खास बना दिया। सच कहूं तो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं कोई फिल्म कर रहा हूं, ऐसा लगा जैसे तिवारी जी किसी बड़े सेट पर आ गए हों। यह बेहद मजेदार और संतोषजनक अनुभव था। अब जब दर्शकों को मेरा किरदार भी पसंद आ रहा है, तो यह दोहरा जश्न जैसा लग रहा है।”

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम