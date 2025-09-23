Bhabi Ji Ghar Par Hain Navratri : 'भाबीजी घर पर हैं' में मनाया जाएगा नवरात्रि का जश्न, डांडिया करती दिखेंगी शुभांगी अत्रे

मुंबई: एंड टीवी के मशहूर सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' के आने वाले एपिसोड में नवरात्रि का जश्न मनाया जाएगा। इसमें अंगूरी भाभी के नाम से मशहूर टेलीविजन अभिनेत्री शुभांगी अत्रे डांडिया करती दिखाई देंगी। इस गाने की शूटिंग हो चुकी है।

शुभांगी ने डांडिया ट्रैक की शूटिंग के दौरान आई चुनौतियों के बारे में एक इंटरव्यू में बात की। साथ ही उन्होंने इसे एक यादगार अनुभव बताया। शुभांगी अत्रे एक पेशेवर डांसर हैं और उन्होंने इस सीक्वेंस की कोरियोग्राफी में भी योगदान दिया।

शुभांगी अत्रे ने इसकी शूटिंग के बारे में बात करते हुए कहा, "इस नवरात्रि जब निर्माताओं ने एक खास डांडिया ट्रैक दिखाने का फैसला किया, तो मैं बेहद खुश थी। डांस हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है और एक प्रशिक्षित डांसर होने के नाते मुझे शो में अपना यह हुनर दिखाने का मौका मिलना बहुत अच्छा लगा।"

शुभांगी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में शो के कई ट्रैक्स के लिए उन्होंने कई बार कोरियोग्राफर की भूमिका निभाई है, अपनी छोटी-छोटी जानकारियां देकर उन्हें और भी आकर्षक और मनोरंजक बनाया है।

शुभांगी ने आगे कहा, "इस बार भी मैंने स्टेप्स तैयार करने में निर्माताओं की मदद की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें परंपरा और मस्ती का सही संतुलन हो।"

उन्होंने बताया कि असली चुनौती उनके सह-कलाकारों रोहिताश्व गौर (तिवारी जी) और आसिफ शेख (विभूति जी) को डांडिया सिखाना था।

शुभांगी ने कहा, "दोनों ही बेहतरीन सह-कलाकार हैं, लेकिन जब बात डांस की आती है, तो उनका अपना एक मजेदार अंदाज होता है, जिससे रिहर्सल हंसी से भर उठता था। हर टेक के बाद हम जोर-जोर से हंसते थे। पूरा माहौल उत्सवी, मजेदार और हंसी से भरपूर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा नवरात्रि में होना चाहिए।"

बता दें कि इस साल जनवरी में शुभांगी अत्रे अपने गृहनगर इंदौर गईं। यहां पर वह पूरे 18 साल के बाद अपने कथक गुरु से मिली थीं। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। यह सीरियल सप्ताह में 6 दिन रात 10.30 बजे एंड टीवी पर प्रसारित होता है।