बंगाली सिनेमा को दर्शकों की जरूरत है, इसका साथ दें: रितुपर्णा सेनगुप्ता

मुंबई, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता ने बंगाली सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए दर्शकों को आगे आकर बंगला फिल्मों को देखने की अपील की है।

आईएएनएस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में रितुपर्णा सेन ने कहा कि बंगाली सिनेमा के अस्तित्व और विकास के लिए दर्शकों का निरंतर समर्थन आवश्यक है।

जब उनसे पूछा गया कि बंगाली सिनेमा और उसकी वर्तमान स्थिति पर वह क्या कहना चाहेंगी, तो रितुपर्णा ने कहा, "बंगाली फिल्में बहुत अच्छी हैं। हमारी फिल्मों का कंटेंट बहुत शानदार होता है, और मुझे विश्वास है कि दर्शक उन्हें सराह रहे हैं। लेकिन हमें दर्शकों की जरूरत है जो बंगाली सिनेमा को देखें और उसका समर्थन करें, वरना यह कैसे बचेगा?"

उन्होंने आईएएनएस से आगे कहा, “मैंने हाल ही में महिला सशक्तिकरण पर आधारित ‘बेला’ नामक एक फिल्म की है। यह ‘बेला डे’ से प्रेरित थी, जिन्होंने किताबें लिखी थीं और ऑल इंडिया रेडियो पर महिला महल नाम का प्रोग्राम शुरू किया था। मैंने शर्मिला टैगोर के साथ पुरातन नामक एक फिल्म भी की है।"

अपने बचपन की यादों के बारे में बात करते हुए रितुपर्णा ने कहा, "हां, बिल्कुल! हम पूरे साल दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार करते थे। हम गिनती करते थे कि स्कूल कब बंद होगा, परीक्षाएं कब खत्म होंगी, और छुट्टियां कब शुरू होंगी। नए कपड़ों की गिनती भी होती थी! मैं अपनी सहेलियों से तुलना करती थी, अगर उन्हें दस नए कपड़े मिले और मुझे सिर्फ पांच, तो मैं मां से शिकायत करती। मां हमेशा समझातीं कि उन्हें दूसरों को भी देना होता है, इसलिए मुझे जो मिला, उसमें खुश रहना चाहिए।"

अभिनेत्री ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कहा, "मेरे पास दीपक तिजोरी के साथ एक रोमांटिक प्रेम कहानी वाली हिंदी फिल्म 'इत्तर' है, अरबाज खान और महेश भट्ट के साथ एक और फिल्म 'काल त्रिगोरी,' 'गुड मॉर्निंग सनशाइन,' और चंदन रॉय सान्याल के साथ 'साल्ट' नामक एक प्रोजेक्ट है। बंगाली सिनेमा में भी कई प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं।"

रितुपर्णा सेनगुप्ता को बंगाली, उड़िया और हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। फिल्मों में अपने अभिनय के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

