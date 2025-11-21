मनोरंजन

बंगाली जासूस 'एकेन बाबू' का होगा हिंदी टीवी डेब्यू, अनिर्बन चक्रवर्ती ने जताया उत्साह

Nov 21, 2025, 02:57 AM

मुंबई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। टीवी और वेब सीरीज की दुनिया में कभी-कभी ऐसा कोई किरदार आता है, जो अपने अनोखे अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लेता है। बंगाली जासूस 'एकेन बाबू' भी ऐसा ही एक किरदार है। लंबे समय से बंगाली दर्शकों के बीच लोकप्रिय, यह किरदार अब हिंदी टीवी पर कदम रखने जा रहा है। अभिनेता अनिर्बन चक्रवर्ती के इस किरदार में ह्यूमर, प्यार और खाने के शौक जैसी खासियतें भी हैं।

अनिर्बन चक्रवर्ती, जिन्होंने 'एकेन बाबू' की भूमिका निभाई है, ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस किरदार को निभाना उनके लिए बेहद मजेदार अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि यह डिटेक्टिव किसी आम जासूस की तरह नहीं है। वह थोड़ा अलग है, उसे खाना बहुत पसंद है, और उसकी अजीबो-गरीब आदतें उसे और भी प्यारा और दर्शकों के लिए मनोरंजक बनाती हैं।

अनिर्बन ने कहा कि अब जब यह शो सोनी सब पर हिंदी में आ रहा है, तो ज्यादा लोग इस प्यारे किरदार और उसकी कहानियों का आनंद ले सकेंगे।

सोनी सब का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि पूरे भारत में दर्शकों तक 'एकेन बाबू' पहुंचाने का मौका देने के लिए आपका आभार। यह शो टीवी पर मौजूद बाकी शो से बिल्कुल अलग है। इसमें मजाक, रोमांच और गर्मजोशी का मिश्रण है, जिससे पूरे परिवार के लोग साथ बैठकर इसे देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं।

सोनी सब के बिजनेस हेड अजय भालवणकर ने भी उत्साह को जाहिर किया और कहा कि 'एकेन बाबू' एक ऐसा डिटेक्टिव है जो अजीबो-गरीब, चतुर और बेहद आकर्षक है। उसकी अनोखी शख्सियत और असामान्य तरीका उसे दर्शकों के लिए रोमांचक बनाता है। अब यह लोकप्रिय बंगाली डिटेक्टिव हिंदी में पूरे भारत के दर्शकों के सामने पेश किया जा रहा है।

अजय भालवणकर ने कहा कि लोग एकेन बाबू के मजाकिया अंदाज, खाने के शौक और सरल व्यवहार से जुड़ पाएंगे और यह शो सोनी सब के लिए एक शानदार कदम साबित होगा।

इससे पहले 'एकेन बाबू' ने आठ वेब सीरीज और तीन सफल फिल्में दी हैं, जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रही हैं। अब यह किरदार टीवी पर भी अपने अनोखे ह्यूमर, तेज दिमाग और अजीब जासूसी अंदाज के साथ लोगों का मनोरंजन करेगा।

यह शो 24 नवंबर को रात 10 बजे सोनी सब पर प्रसारित होगा।

