बिग बॉस 19: वीकेंड के वार में सलमान नहीं, रोहित शेट्टी लगाएंगे कंटेस्टेंट की क्लास

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। बिग बॉस (सीजन-19) के वीकेंड वार में धमाका न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही वजह है कि दर्शकों को हमेशा वीकेंड वार का इंतजार रहता है।

पहले सलमान खान कंटेस्टेंट की क्लास लगाते थे, लेकिन इस बार रोहित शेट्टी वीकेंड के वार में कंटेस्टेंट्स से उलझे सवाल पूछ रहे हैं और उनके सवालों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है।

जियो हॉटस्टार ने वीकेंड के वार के लेटेस्ट प्रोमो जारी किए हैं, जिसमें रोहित शेट्टी ने फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल की क्लास लगाई है। पहले रोहित फरहाना से कहते हैं कि वे इस घर की कैट्लस हैं, जो सबका बीपी बढ़ाती रहती हैं।

इस पर फरहाना रोहित से कहती हैं कि वे उनके साथ काम कर चुकी हैं, तो रोहित बताते हैं कि उस वक्त बिल्कुल चुपचाप रहती थीं, लेकिन यहां एकदम शैतान जैसी बन गई हैं। जिसके बाद रोहित तान्या मित्तल को अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि उनका भी शो टीवी पर आता है।

वे कहते हैं कि टास्क में अगर 30 परसेंट राशन होता और एक तरफ कैप्टेंसी होती, तो क्या चुनती। इसपर तान्या कहती हैं कि वे कैप्टेंसी नहीं लेती। रोहित तान्या का जवाब सुनकर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तान्या।

कैप्टेंसी के टास्क पर ही रोहित अमाल मलिक से भी सवाल करते हैं। वे कहते हैं कि शहबाज और गौरव कैसे गलत हो सकते हैं, तुम भी टास्क के दौरान कैप्टेंसी ही चुनते। उन्होंने कहा कि शो को बायस्ड कहने से पहले अपनी सोच को देखो और बार-बार घर जाने की धमकी देते हो, चलो मैं ही दरवाजे खोल देता हूं।

इसके अलावा, मेकर्स ने एक नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें नए कैप्टन बने शहबाज फरहाना से काम करवाने के लिए उनकी मम्मी बनने का नाटक करते हैं और उन्हें किचन संभालने के लिए कहते हैं। शहबाज की कॉमेडी देख सबका हंस-हंस कर बुरा हाल हो जाता है।

माना जा रहा है कि इस हफ्ते शो में कोई भी बाहर नहीं होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार मेकर्स ने शो से किसी को भी बाहर भेजने का फैसला लिया है। पहले कहा जा रहा था कि कम वोटों की वजह से शहबाज शो से बाहर हो सकते हैं, लेकिन वे टास्क जीतकर नए कैप्टन बन चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएस/डीएससी