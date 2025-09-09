बिग बॉस 19 : तान्या मित्तल ने बताया दर्दनाक राज, 'पिता की मार से तंग आकर करना चाहती थी सुसाइड'

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। सलमान खान इसे होस्ट कर रहे हैं। शो की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने यहां अपने अतीत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया।

तान्या मित्तल ने बताया कि कैसे बचपन में उनके पिता उन्हें मारते थे और इसकी वजह से वो आत्महत्या तक करने के बारे में सोचती थीं।

दरअसल, कुछ दिनों पहले बिग बॉस के हाउस में कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान तान्या ने कुनिका को काफी भला-बुरा कहा। इसके बाद तान्या की लोगों ने काफी आलोचना भी की।

अब बारी कुनिका सदानंद की थी, उन्होंने एक टास्क के दौरान तान्या मित्तल की मां पर निशाना साधा और उनकी परवरिश पर सवाल उठाए। तान्या अपनी मां का अपमान सह न सकी और फूट-फूटकर रोने लगीं।

रोते हुए तान्या ने कहा, “मेरी मां को किसी बहस में घसीटना सही नहीं है। उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ सहा है। मेरे पिता मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ते थे और मेरी मां मुझे बचा लेती थीं। आज मैं जिस मुकाम पर हूं, वहां तक पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे बिजनेस चलाने, साड़ी पहनने और जिंदगी में जो मैं करना चाहती हूं, वो करने की इजाजत पाना बहुत मुश्किल था।”

उन्होंने गौरव खन्ना से रोते हुए कहा, “मुझे अपने ही परिवार से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अगर मैं ऐसा न करती, तो 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो जाती। मेरे मन में आत्महत्या के विचार आने लगे थे और मैंने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी।"

इस दौरान फरहाना और कुनिका सदानंद को छोड़कर घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट उन्हें सांत्वना देते दिखे। वहीं, कुनिका ने तान्या के रोने को ड्रामा बताया और कहा कि अगर तान्या की मां बिग बॉस हाउस में आएंगी तो वो उनसे भी परवरिश को लेकर सवाल करेंगी।

इसके बाद सभी घरवाले कुनिका को कठोर और चालाक बताते हुए उनकी आलोचना करते दिखाई दिए। उन्होंने कुनिका को इतना कठोर होने के लिए खरी-खरी बातें सुनाई। दर्शकों को भी कुनिका का रवैया पसंद नहीं आया, सोशल मीडिया पर वो इसकी आलोचना करते दिखाई दिए।

