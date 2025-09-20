बिग बॉस 19: नीलम गिरी को आवेज दरबार ने किया नॉमिनेट, दोनों के बीच हुई तीखी नोक-झोंक

मुंबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन को शुरू हुए चार हफ्ते से अधिक का समय हो गया है। इसका लेटेस्ट प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। इसमें नीलम गिरी और आवेज दरबार के बीच तगड़ी नोक-झोंक देखने को मिली।

प्रोमो को कलर्स टीवी के इंस्टाग्राम हैंडल पर जारी किया गया है। इसमें आवेज दरबार कंटेस्टेंट नीलम गिरी को एक टास्क के दौरान नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद बिग बॉस हाउस के गार्डन एरिया में दोनों के बीच बहस हो जाती है।

आवेज कहते हैं कि नीलम लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वे नॉमिनेशन से बच सकें। इस पर नीलम उनसे असहमत नजर आईं। तब आवेज जवाब देते हुए कहते है: "परांठे ऑमलेट जो लोग खाते हैं, वही उनसे सहमत होंगे।"

इस बात पर नीलम गिरी भड़क जाती हैं और कहती हैं, "मैं उसके लिए अंडे इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वह मुझे बचाए, बल्कि इसलिए बनाती हूं क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाती। तुम सेफ गेम खेलते हो। मैं जिसका सम्मान करती हूं, उसका करती हूं और जिसका नहीं करती, उसका नहीं करती, और तुम उन्हीं में से एक हो।"

नीलम की बात सुनकर आवेश नाराज़ हो गए और उन्होंने नीलम से कहा, "सीधा जाओ, बाएं मुड़ो, अंडा और चाय बनाओ और सबको दो।"

इसके बाद दोनों एक-दूसरे पर उंगलियां उठाते हुए दिखाई देते हैं। दोनों के बीच काफी तीखी बहस हुई। इसके बाद नीलम उनको कहती हैं, "जब बोलने का टाइम था तब तो बोला नहीं, पीठ पीछे खेलता रहता है, बकवास करता है।" इस दौरान उन्होंने आवेज को अपशब्द भी कहे, जिन्हें प्रोमो में म्यूट कर दिया गया है।

नीलम गिरी बिग बॉस हाउस में कई बहस का हिस्सा रह चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने एक टास्क के दौरान कुछ गोल्डन बिस्किट अपनी टी-शर्ट में छुपा लिए थे, इसके बाद भी उनकी खूब आलोचना हुई थी। शो के पुरुष कंटेस्टेंट ने उनका विरोध किया था।

बता दें कि पिछले हफ्ते बिग बॉस हाउस से नतालिया जानोजेक और नगमा मिराजकर बाहर हो गए थे। फिलहाल 'बिग बॉस' के घर के अंदर गौरव खन्ना, अमाल मलिक, आवेज दरबार, अश्नूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी बंद हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एएस