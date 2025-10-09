बिग बॉस 19 : मालती चाहर ने तान्या मित्तल को लगाई फटकार, कहा- 'अपने परिवार को शर्मिंदा न करो'

मुंबई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में एक टास्क के दौरान जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। वाइल्डकार्ड के तौर पर एंट्री लेने वाली मालती चाहर और प्रतियोगी तान्या मित्तल के बीच झड़प हो गई।

बहस के दौरान मालती ने कुछ ऐसा कहा कि तान्या की आंखों में आंसू आ गए। इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।

इस वीडियो में दिख रहा है कि एक टास्क के दौरान दोनों के पैर बंधे हैं। वे साथ में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन तभी तान्या ने मालती पर घर में आने के बाद से ही उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

तान्या ने कहा कि वह जानबूझकर उन्हें उकसा रही हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मालती ने ऐसी बात कही कि तान्या परेशान हो गई।

मालती ने कहा कि तान्या को घर के अंदर अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए ताकि बाहर उनके परिवार को शर्मिंदगी न उठानी पड़े। मालती ने आगे कहा कि जिस तरह से तान्या खेल रही हैं और कुल मिलाकर उनका व्यवहार घर के अन्य सदस्यों के साथ-साथ बाहर उनके फैंस के लिए भी परेशान करने वाला रहा है।

परिवार का नाम सुनते ही तान्या ने कहा कि वह उनके परिवार को इसमें ना घसीटें। इसके बाद गुस्से में तान्या टास्क को बीच में ही छोड़ देती हैं। इसके चलते मालती यह टास्क जीत जाती हैं।

इसके बाद तान्या अपने साथी कंटेस्टेंट जीशान कादरी से अपना दुखड़ा रोती हैं। वह कहती हैं कि मालती के वार उनसे सहन नहीं हो रहे हैं। इस पर जीशान कादरी उन्हें दिलासा देते हुए तान्या को चालाक बताते हैं और उन्हें ऐसी चालों से प्रभावित नहीं होने की सलाह देते हैं।

तान्या जीशान कादरी को अपना दोस्त मानती हैं, और अक्सर कई बार उन्हें जीशान से सलाह-मशविरा लेते हुए देखा गया है।

दूसरी तरफ मालती चाहर ने अन्य प्रतियोगियों से बात करते हुए अपना बचाव किया और दावा किया कि तान्या ने मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, एक छोटी सी बात को पहाड़ बना दिया और बेवजह का ड्रामा खड़ा कर दिया।

बता दें कि जब से मालती चाहर ने ‘बिग बॉस 19’ के घर में एंट्री की है तब से वह तान्या के पीछे पड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि वह तान्या की असलियत लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रही हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम