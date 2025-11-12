'बिग बॉस 19' में रसोई से शुरू हुआ घमासान, अशनूर और मालती की तीखी नोकझोंक ने मचाया हंगामा

मुंबई, 12 नवंबर (आईएएनएस)। रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर दिन नए झगड़े, नई दोस्तियां और पुराने रिश्तों में दरारें देखने को मिल रही हैं। दर्शकों के लिए यह शो काफी लंबे समय से मनोरंजन का जरिया बनता आ रहा है। शो में दर्शकों को आने वाले एपिसोड में कुकिंग ड्यूटी को लेकर मालती और अशनूर के बीच जोरदार बहस और तकरार देखने को मिलेगी।

आईएएनएस सूत्रों के मुताबिक, यह झगड़ा सुबह के नाश्ते की तैयारी के दौरान हुआ, जब अशनूर और मालती को मिलकर हलवा बनाना था। अशनूर पहले से ही मालती के रवैये से परेशान थी और उसने घरवालों के सामने अपनी नाराजगी जताई। उसने मालती को 'फरहाना 2.0' कहते हुए ताना मारा कि उसकी खुद की कोई अलग पर्सनैलिटी नहीं है, वह बस दूसरों की नकल करती है। इसी बात से माहौल गरम हो गया और दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई।

अशनूर ने कहा कि मालती का बर्ताव अब जरूरत से ज्यादा बेकार हो गया है। वहीं, मालती का कहना था कि खाना अशनूर की वजह से लेट हुआ है। वह उनका 15 मिनट से इंतजार कर रही थी।

इससे पहले भी अशनूर गौरव और प्रणीत से कहती है कि मालती का रवैया ठीक नहीं है। जब उसने मालती से साथ में हलवा बनाने को कहा, तो मालती ने इनकार करके कहा कि उसे पहले नहाना और तैयार होना है।

आईएएनएस सूत्रों के बताया, हालात तब और बिगड़ गए जब अशनूर ने खुद ही हलवा बनाना शुरू किया। तभी मालती आई और बोली कि गैस की लौ तेज कर दो ताकि जल्दी खत्म हो जाए। अशनूर ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसा करने से हलवा जल सकता है। मालती ने जिद की, लेकिन गौरव ने अशनूर का साथ दिया और प्रणीत से कहा कि मालती को, जब भी वह गलत हो, तब टोकना चाहिए।

इसके बाद दोनों के बीच बहस और बढ़ती चली गई। इस बीच फरहाना, जो बातचीत सुन रही थी, बीच में ताना मारती है और कहती है, 'अब इनकी बेवकूफी भरी बातें सुनो।' इस कमेंट से मालती भड़क जाती है और जोर-जोर से बोलने लगती है। जब अशनूर ने टोका, तो मालती ने ताना मारते हुए कहा, 'छोटी है तो छोटी रह।'

झगड़ा यहीं नहीं रुका। अशनूर ने गुस्से में मालती को 'पागल' कहा, जिससे मालती और भड़क गई। उसने कहा, ''तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए।'' इस पर अशनूर ने जवाब दिया, ''सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए और सिर्फ उम्र बड़ी होने से कोई ज्यादा सही नहीं हो जाता। बड़े लोगों को भी छोटे से बात करते समय मर्यादा रखनी चाहिए।''

मालती ने इस पर भी सवाल उठाया कि अशनूर उसे 'तू' कहकर बुलाती है, जबकि बजाज को 'आप'। इस अशनूर ने सफाई देते हुए कहा कि वह प्रणीत को भी 'तू' कहती है, और बजाज को 'आप' बोलना उसकी पर्सनल चॉइस है। इस बात पर दोनों के बीच एक बार फिर झड़प शुरू हो जाती है।

