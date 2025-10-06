मनोरंजन

बिग बॉस 19 में मालती चाहर ने सुनाया अनसुना किस्सा, कहा- 'भाई के लिए पापा ने लिया था रिटायरमेंट'

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' हर एपिसोड के साथ और दिलचस्प होता जा रहा है। जहां शो में पहले से ही तगड़ा ड्रामा, टशन और इमोशन देखने को मिल रहा है, वहीं अब इस हफ्ते शो में एक नई और खास एंट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। यह एंट्री किसी और की नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और एक्ट्रेस मालती चाहर की है, जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में घर में शामिल हुई हैं।

बीते एपिसोड के अंत में मालती चाहर ने बिग बॉस के घर में एंट्री ली, जहां उनकी मौजूदगी से घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुईं, घर के बाकी सदस्य उनसे जुड़ने लगे और बातचीत शुरू हो गई।

इस दौरान एक दिलचस्प बातचीत हुई, जिसमें अशनूर कौर ने मालती से पूछा कि वह कहां से हैं। जवाब में मालती ने कहा, ''मैं आगरा से हूं। पापा एयरफोर्स में थे, इसलिए हमारा बचपन अलग-अलग जगहों पर बीता है।''

बातचीत के दौरान जब गौरव खन्ना ने मालती से उनके परिवार और खासतौर पर भाई दीपक चाहर के बारे में सवाल किया, तो मालती ने एक बेहद इमोशनल और गर्व से भरी कहानी साझा की। उन्होंने बताया, ''मेरे पापा ने भाई के लिए रिटायरमेंट लिया था, क्योंकि वह दीपक को एक सफल क्रिकेटर बनाना चाहते थे।''

गौरव ने इस पर हैरानी जताते हुए पूछा, "क्या आपके पापा खुद क्रिकेटर थे?" इस पर मालती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "नहीं, वे सिर्फ गली क्रिकेटर थे। उन्हें खेलने का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी प्रोफेशनली नहीं खेला। जब उन्होंने देखा कि दीपक में टैलेंट है, तो उन्होंने ठान लिया कि उसे क्रिकेटर बनाना है। उस वक्त भाई बंक मारकर सिर्फ खेलने जाता था, इसलिए पापा को रिटायरमेंट लेना पड़ा।"

गौरव खन्ना ने इस पर कहा, ''दीपक वाकई एक बेहतरीन क्रिकेटर है।''

बिग बॉस के घर में मालती चाहर की एंट्री से एक ओर जहां शो में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, वहीं दर्शक अब उनकी पर्सनैलिटी को और करीब से जानने के लिए उत्साहित हैं।

