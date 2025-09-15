मनोरंजन

बिग बॉस 19 में भिड़े अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा, कैप्टन अमाल मलिक की सख्ती ने मचाया बवाल

Sep 15, 2025

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। जैसे-जैसे 'बिग बॉस 19' आगे बढ़ रहा है, घर का घमासान भी तेज होता जा रहा है। हर दिन कोई नया ड्रामा, कोई नई लड़ाई और कोई नया रिश्ता देखने को मिल रहा है। इस बार जो देखने को मिला, उसने सबको चौंका दिया। वीकेंड के डबल एलिमिनेशन के बाद घर में टीवी एक्टर अभिषेक बजाज और सिंगर-इन्फ्लुएंसर शहबाज बदेशा के बीच जमकर लड़ाई हुई, जो धक्का-मुक्की तक आ पहुंची।

जियो हॉटस्टार ने अपने इंस्टाग्राम पर शो का प्रोमो जारी किया। इस प्रोमो में अभिषेक बजाज, जो अब तक घर में शांत और समझदार कंटेस्टेंट के तौर पर देखे जा रहे थे, इस बार गुस्से में आग-बबूला हो उठे। दूसरी तरफ शहबाज, जिनका अंदाज हमेशा मजाकिया और चुलबुला रहा है, उन्होंने भी इस बार चुप रहने की बजाय पलटवार किया।

मामला शुरू हुआ घर के कैप्टन अमाल मलिक और कुनिका सदानंद की कहासुनी से। प्रोमो में अमाल कुनिका से जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, ''आप क्यों जा रही हो किचन में, जब आपकी ड्यूटी नहीं है तो?''

इस बात पर कुनिका ने कहा कि वो इस तरह से इज्जत करते हैं। इस पर अमाल का रिप्लाई होता है कि इज्जत देने का मतलब ये नहीं कि मैं नौकर बन जाऊं।

चिल्लाने को अभिषेक ने गलत बताया और कह दिया, ''ये बहुत ही बेकार तरीका है।'' इससे नाराज शहबाज ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

जहां अभिषेक ने अपनी बात पर डटे रहना चाहा, वहीं शहबाज ने उन्हें खुलकर टोकना शुरू कर दिया। दोनों की आवाजें तेज होने लगीं, चेहरों पर गुस्सा साफ नजर आने लगा, और देखते ही देखते ये बहस धक्का-मुक्की में बदल गई। अभिषेक ने गुस्से में शहबाज को चुनौती देते हुए कहा, "आजा, फड़फड़ा दूंगा तुझे।" ये शब्द जैसे ही बाहर आए, घर का माहौल और भी गरमा गया।

शहबाज ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। वो गार्डन एरिया में अभिषेक की तरफ बढ़े और लगातार कुछ कहते रहे। बाकी घरवालों ने बीच में आकर दोनों को रोका, नहीं तो मामला हाथापाई तक पहुंच सकता था।

इस लड़ाई ने दर्शकों को दिखा दिया कि बिग बॉस का घर अब धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। पहले तीन हफ्तों में जहां थोड़ा संयम और समझदारी दिखाई दी थी, अब असली चेहरे और असली भावनाएं बाहर आने लगी हैं।

