मनोरंजन

'बिग बॉस 19': कैप्टेंसी टास्क में भिड़े बसीर-अभिषेक, घर में मचा बवाल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 11, 2025, 11:14 AM

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। 'बिग बॉस 19' का एपिसोड जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे घर का माहौल और ज्यादा गरम होता जा रहा है। हर हफ्ते नए ट्विस्ट और टास्क के साथ कंटेस्टेंट्स के बीच की टकराहट और दोस्ती के नए रंग सामने आ रहे हैं। शो के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त हंगामा देखने को मिलने वाला है।

'बिग बॉस' के नए प्रोमो के मुताबिक, 'बीबी स्पोर्ट्स डे' कैप्टेंसी टास्क के तहत घरवालों को दो टीमों में बांटा गया है। एक टीम रेड और दूसरी ब्लू है।

इस टास्क के चार राउंड हैं, जिसमें कंटेस्टेंट्स को अपने हिसाब से नाम लेने हैं कि कौन सबसे फेक है, कौन सबसे अनहाइजीनिक है, सबसे टॉक्सिक कौन है, और आखिर में कौन 'खून चूसने वाला' है।

'बिग बॉस' से जुड़े सोशल मीडिया पेज के मुताबिक, इस टास्क में टीम रेड ने शानदार परफॉर्मेंस दी और तीन राउंड जीतकर बाजी मार ली, जबकि ब्लू टीम सिर्फ एक राउंड ही जीत सकी।

पहले राउंड में 'सबसे फेक कंटेस्टेंट' के तौर पर नेहल (टीम रेड) और तान्या (टीम ब्लू) का नाम लिया गया, जिसमें रेड टीम जीत गई। दूसरे राउंड में 'सबसे गंदे कंटेस्टेंट' के रूप में शहबाज और अभिषेक का नाम सामने आया।

तीसरे राउंड में जब बात आई कि सबसे टॉक्सिक कौन है तो रेड टीम ने फरहाना का नाम लिया, जबकि ब्लू टीम इस सवाल का जवाब ही नहीं दे पाई। चौथे और आखिरी राउंड में ब्लू टीम ने 'खून चूसने वाले' के रूप में कुनिका सदानंद का नाम लिया और ये राउंड जीत लिया।

इस टास्क के दौरान माहौल इतना गरम हो गया कि कंटेस्टेंट्स बसीर अली और अभिषेक बजाज आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि बसीर गुस्से में आकर ब्लैक बोर्ड उठाकर पूल में फेंक देते हैं।

उन्होंने अभिषेक को 'लूजर' तक कह दिया, जबकि अभिषेक ने पलटकर करते हुए कहा कि वह ट्रॉफी जीतकर ही जाएंगे।

टास्क खत्म होने के बाद कैप्टेंसी की रेस में टीम रेड से कुछ दावेदार सामने आए। इसमें अमाल मलिक, मृदुल और एक अन्य कंटेस्टेंट का नाम आया। वोटिंग के बाद अमाल और मृदुल को बराबर वोट मिले। फिर टाई-ब्रेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें अमाल को बहुमत मिला और वह बिग बॉस 19 के नए कैप्टन बन गए।

--आईएएनस

पीके/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...