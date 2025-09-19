मनोरंजन

बिग बॉस 19: कैप्टेंसी के लिए मचा घमासान, 'चीज बॉक्स' टास्क में भिड़े टॉप 9 कंटेस्टेंट्स

Sep 19, 2025, 11:51 AM
मुंबई, 19 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी के सबसे चर्चित और ड्रामा से भरपूर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में एक बार फिर माहौल गरमा गया है। इस हफ्ते का कैप्टेंसी टास्क कुछ अलग ही लेवल का नजर आ रहा है।

घर के सदस्य न सिर्फ एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं, बल्कि इस बार का टास्क इतना दिलचस्प है कि दर्शकों की उत्सुकता सातवें आसमान पर है।

बिग बॉस ने इस बार कैप्टन चुनने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जिसमें गेम के साथ-साथ धक्का-मुक्की, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी जमकर देखने को मिल रही है।

बीते एपिसोड में दिखाया गया है कि कैप्टेंसी की इस रेस में 9 दावेदार हैं, जिसमें अमाल मलिक, मृदुल तिवारी, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नीलम गिरि, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, शहबाज बादशाह और फरहाना शामिल हैं।

मेकर्स द्वारा जारी किए गए प्रोमो की शुरुआत बिग बॉस की आवाज से होती है, जिसमें वह घोषणा करते हैं कि जो भी इस चुनौती को पार करेगा, वही इस हफ्ते घर का नया कैप्टन बनेगा।

जैसे ही टास्क शुरू होता है, सभी कंटेस्टेंट्स एक स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ लगाते हैं और एक बड़े से 'चीज' के आकार वाले बॉक्स में जाकर अपना-अपना चेहरा बाहर निकालते हैं।

टास्क में जैसे-जैसे वक्त बीतता है, माहौल और भी गरमाता जाता है। फरहाना हाथ में एक ट्राएंगल शेप का ब्लॉक लेकर दौड़ती हैं और कहती हैं कि वो किसी को ब्लॉक करने जा रही हैं।

वहीं, इस भागमभाग में नेहल चुडासमा गिर जाती हैं। मृदुल तिवारी कहते हुए नजर आते हैं कि अब तो धक्काबाजी शुरू हो चुकी है। तान्या मित्तल का कहना है कि कोई उन्हें धक्का देकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।

प्रोमो के आखिर में टास्क की संचालक कुनिका सदानंद कहती हैं, "इस कैप्टेंसी की विजेता हैं..." और इसके बाद प्रोमो खत्म हो जाता है।

अब दर्शकों की नजरें इस पर टिकी हैं कि आखिर इस हफ्ते घर की कमान किसके हाथ में जाएगी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

