बिग बॉस 19 के विजेता बने गौरव खन्ना के पिता बोले, 'वह जिद्दी है, जो ठान लेता है वो करके रहता है'

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले खत्म हो गया है और अभिनेता गौरव खन्ना ने इसकी ट्रॉफी अपने नाम की। शो के दौरान अभिनेता ने अपना शांत स्वभाव से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई।

वहीं, फिनाले में उनकी टक्कर जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली फरहाना भट्ट से थी। हालांकि, फिनाले की ट्रॉफी गौरव ने अपने नाम की। गौरव भले ही अब अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ मुंबई में रहते हैं, लेकिन वे उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं, जहां पर उनके माता-पिता रहते हैं।

अभिनेता के पिता ने आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने कहा, "शुरुआत में तो शो देखने में मजा नहीं आ रहा था। घर में हर समय लड़ाई-झगड़े हो रहे थे। मुझे लगा कि मेरा बेटा यहां क्या कर रहा है, लेकिन फिर धीरे-धीरे गौरव ने जिस तरह से शांत रहकर गेम खेला, मुझे विश्वास हो गया कि वह जीत सकता है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह झगड़ा नहीं करता। पूरे सीजन वह कूल रहा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा।

उन्होंने आगे बताया, "हमें उम्मीद थी कि वह जीतेगा क्योंकि वह बहुत जिद्दी है, जो ठान लेता है, वो करके रहता है। पहले भी मास्टरशेफ में उसने यही किया था, वहां भी उसने सोच लिया था कि जीतना है, तो जीत लिया। यहां भी उसने पूरी मेहनत की और कुछ भी करने को तैयार रहा।"

गौरव खन्ना के पिता ने यह भी बताया कि घर में लड़ाई होना आम बात थी। खासकर जीशान और अभिषेक के बीच काफी झगड़े होते थे। सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें फरहाना भट्ट पर आया। उन्होंने कहा, "जब फरहाना ने गौरव से कहा कि ‘तुम कौन से बड़े टीवी सुपरस्टार हो, क्या कर लोगे’, उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया। गौरव ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, लेकिन अगर मैं वहां होता तो उसे थप्पड़ मार देता।"

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी