बिग बॉस 19 का ट्रेलर आउट, इस बार ड्रामा नहीं डेमोक्रेसी वाला ट्विस्ट

Aug 08, 2025, 09:29 AM
बिग बॉस 19 का ट्रेलर आउट, इस बार ड्रामा नहीं डेमोक्रेसी वाला ट्विस्ट

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। इंडिया के सबसे एंटरटेनिंग रियलिटी शो बिग बॉस 19 का काउंटडाउन शुरू गया है। 24 अगस्त से इसका प्रीमियर होगा, उससे इसका ट्रेलर गुरुवार को जारी कर दिया गया।

इसके ट्रेलर में सलमान खान एक नेता के रूप में हॉल में प्रवेश करते हैं। देखने से लग रहा है कि इस बार शो की थीम संसद से प्रेरित होगी। सलमान खान कहते हैं, इस बिग बॉस के घर में ड्रामा क्रेजी नहीं, डेमोक्रेसी होगी।

फिर वो बताते हैं कि कैसे इस बार का बिग बॉस बाकी दूसरे सीजन से अलग होगा। इस ट्रेलर से साफ हो गया है कि इस बार भी बिग बॉस को सलमान खान ही होस्ट करेंगे। इससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि कोई और इस शो को होस्ट कर सकता है।

रियलिटी शो में इस बार घर वालों की थीम 'सरकार' होगी। बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। इसका ट्रेलर बता रहा है कि इस बार बिग बॉस का ये सीजन काफी धमाकेदार होने जा रहा है।

बिग बॉस-19 को 24 अगस्त 2025 से जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स पर रात 10.30 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जियो हॉटस्टार से जुड़े आलोक जैन ने कहा, “बिग बॉस हर बार हाई-इम्पैक्ट एंटरटेनमेंट लेकर आता है। इस बार घरवालों की 'सरकार' थीम के साथ कुछ नया लेकर आ रहे हैं। इस सीजन में घरवालों के हाथ ज्यादा ताकतवर हैं इसलिए ये और भी मजेदार होगा। ऐसा बिग बॉस आपने पहले कभी नहीं देखा होगा।”

जियो हॉट स्टार बिग बॉस सीजन 19 के रोमांच को और बढ़ाने के लिए तैयार है। इसे इंटरेक्टिव बनाने के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किए हैं। इस बार दर्शकों को ऐप के जरिए सीधे वोट करके अपने पसंदीदा प्रतियोगियों को सेव करने का मौका मिलेगा। इस सीजन में 'जीतो धन धना धन' कॉन्टेस्ट भी शुरू किया गया है, जिसमें प्रशंसकों को शो से जुड़े आसान सवालों के जवाब देकर इनाम जीतने का मौका मिलेगा।

–आईएएनएस

जेपी/केआर

