'बिग बॉस 19' के सेट पर पहुंचे शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना को किया सपोर्ट

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले होने वाला है और शो की ट्रॉफी किसके नाम होने वाली है, इसे लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट का लेवल काफी बढ़ गया है।

अब फिनाले से पहले शहबाज बदेशा, अश्नूर कौर और मृदुल तिवारी को बिग बॉस 19 के सेट पर देखा गया, जहां तीनों अपने-अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते दिखे और फैंस से ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की।

शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी को एक साथ बिग बॉस 19 के सेट के बाहर देखा गया, जहां पैपराजी को पोज देते हुए मृदुल तिवारी ने गौरव खन्ना को सपोर्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि शो की ट्रॉफी गौरव खन्ना लेकर आएं, जबकि शहबाज बदेशा अमाल मलिक को सपोर्ट करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि शो की ट्रॉफी अमाल मलिक को मिलनी चाहिए, लेकिन मेहनत सब कर रहे हैं और जो डिजर्विंग है, उसे ही ट्रॉफी मिले।

बिग बॉस के सेट के बाहर ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनने के लिए अश्नूर कौर भी पहुंची। इससे पहले टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने सोशल मीडिया के जरिए फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया है और उन्हें ही डिजर्विंग कंटेस्टेंट बताया है।

शो के फिनाले से पहले ही सोशल मीडिया पर विनर को लेकर कई तरह की बातें वायरल हो रही हैं। पहले बिग बॉस 19 के विनर के तौर पर प्रणीत मोरे का नाम सामने आया था और ट्रॉफी के साथ फोटो भी वायरल हुई थी, लेकिन अब बिग बॉस 19 के विनर के तौर पर गौरव खन्ना का नाम सामने आ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गौरव खन्ना शो जीत सकते हैं, हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, जिसके लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

बता दें कि शो के फाइनल में अभी पांच फाइनलिस्ट बचे हैं, जिनमें गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, प्रणीत मोरे, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट शामिल हैं। जल्द ही वोटिंग लाइन खोली जाएगी, जिससे दर्शक अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर पाएंगे। शो का ग्रैंड फिनाले कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, जो रात 9 बजे से शुरू होगा, जबकि कलर्स पर शो रात 10 बजकर 30 मिनट पर प्रसारित होगा।

--आईएएनएस

